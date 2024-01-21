渣馬｜姚潔貞產後首戰全馬即膺本地冠軍　認爭取達奧運標準有難度　黃尹雋成本地男將最佳 (14:20)

姚潔貞去年4月誕下第二胎後，曾參與港珠澳大橋香港段半馬等賽事，上月底更在台灣桃園半馬贏得女子全場冠軍。這名香港女子馬拉松紀錄保持者這次回歸全馬，以2小時41分9秒衝線，成為成績最好的本地女跑手，總排名為第10名。

這次是35歲的姚潔貞繼2021年後，相隔一屆再成本地冠軍。與丈夫陳家豪兼顧「湊仔」令她備戰時間有限，賽前目標跑進2小時40分鐘內，卻遇上「撞牆」影響發揮，「跑到25、26公里突然側腹痛需減速，到痛楚稍退後嘗試加速，痛楚又出現」。她把渣馬視為3月赴日本出戰名古屋馬拉松前的測試，至於會否爭取達到2小時26分30秒的奧運門檻，她坦言說：「有點難度，跑完名古屋再算吧」。

男子全馬香港紀錄保持者黃尹雋，則以2小時23分23秒，首次成為男子組本地冠軍、總成績第15名。他稱此戰跑出部署，並對終嘗冠軍滋味感高興，「總覺得比賽有贏有輸，輸了兩年『交學費』，這次終於贏」。他透露暫計劃參加3月底無錫馬拉松及4月倫敦馬拉松，農曆新年後或到雲南集訓。

海外跑手方面，男子組的肯尼亞跑手施萊爾（Anderson Seroi）與來自南非的莫高卡（Stephen Mokoka）在完成西隧路段後叮噹馬頭，並非特邀跑手的施萊爾在最後一公里再發力加速，成功超越本來稍為領先的莫高卡，最終施萊爾以2小時12分50秒封王，贏得6.5萬美元獎金（約50.8萬美元）。女子組則由埃塞俄比亞籍的阿爾米露（Medina Armino），以2小時28分47秒封后。

此外，今屆渣馬同場上演亞洲馬拉松錦標賽；其中男子組由印度隊的辛格（Man Singh）以2小時14分19秒奪冠。港隊則在去年渣馬本地冠軍紀嘉文昨宣布因傷退賽下，由張耀樑以2小時24分51秒成全隊最佳，獲得亞洲賽第10名之餘，亦成為本地跑手第2快。他說頗滿意自己時間，即使初段緊靠黃尹雋時有些辛苦，更於汀九橋段被放開，但中段他已調整速度，並表示經過多次參與馬拉松經驗，不會強迫自己追上去，否則「得不償失」。

至於亞洲賽女子組，由蒙古隊跑手希什格賽漢（Khishigsaikhan Galbadrakh）做出2小時33分50秒奪冠。港隊最佳成績跑手則是以2小時50分6秒完成的屈旨盈，在13名跑手中排第6。

大會賽後公布，今屆共7.4萬名跑手報名，出席率達91%。至於分別在全馬於3及3.5小時內完成的本地男／女子跑手可獲1萬元獎金，最終446人達標，包括322名男子及124名女子跑手成為「萬金先生／小姐」，較上屆達標者增逾倍。

渣馬各組別前三名成績

全馬男子組

冠軍 施萊爾（肯尼亞） 2小時12分50秒

亞軍 莫高卡（ 南非） 2小時12分58秒

季軍 亞耶紐（埃塞俄比亞） 2小時13分09秒

全馬女子組

冠軍 阿爾米露（埃塞俄比亞） 2小時28分47秒

亞軍 切普圖（肯尼亞）2小時29分30秒

季軍 梅露（埃塞俄比亞） 2小時29分46秒

全馬男子組（本地）

冠軍 黃尹雋 2小時23分23秒

亞軍 張耀樑 2小時24分51秒

季軍 莊司暘 2小時25分44秒

全馬女子組（本地）

冠軍 姚潔貞 2小時41分09秒

亞軍 司徒兆殷 2小時49分30秒

季軍 屈旨盈 2小時50分06秒

半馬男子組

冠軍 孫曉陽 1小時8分05秒

亞軍 林穎璋 1小時8分44秒

季軍 邊岐 1小時9分27秒

半馬女子組

冠軍 蔡欣妍 1小時21分01秒

亞軍 陳敏芝 1小時27分12秒

季軍 饒德玉 1小時27分28秒

10公里賽男子組

冠軍 陳雨繁 30分58秒

亞軍 余承謙 31分09秒

季軍 梁德洋 31分33秒

10公里賽女子組

冠軍 曾曉彤 36分46秒

亞軍 尹詩慧 37分43秒

季軍 黃卓寧 38分27秒

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