渣馬｜三鐵港將蔡欣妍女子半馬奪冠　稱奪冠靠天時地利　內地跑手孫曉陽稱霸男子組 (10:30)

首次參與渣馬的孫曉陽在男子組半馬跑出1小時8分05秒，率先到達終點，去年成都世界大學生運動會港隊半馬代表林穎璋，則跑出1小時8分44秒，獲得亞軍，另一本地跑手邊岐則跑出1小時9分27秒，成為季軍。孫曉陽雖未能破個人最佳成績，但賽後表示非常開心奪冠，亦不認為香港這個賽道有「亞洲第一魔鬼賽道」之稱。

女子組方面，冠軍是香港三項鐵人運動員蔡欣妍，跑出1小時21分01秒，同時成為本地首名衝過終點的跑手，比起次名的陳敏芝及三名的饒德玉跑快約6分鐘，他們成績分別是1小時27分12秒及1小時27分28秒。第二次參與半馬的蔡欣妍笑言今年可以說沒有對手，「其實我很想跟具實力的女跑手一起比賽，但今年因有亞洲馬拉松錦標賽，大部分都改為參加全馬比賽」。她同時感恩這次的天氣很好，配合「天時地利人和」，很開心自己可以有更大的潛能進步 ，但今季她的目標是專注於三項鐵人，冀獲得四月的亞洲賽冠軍。

至於香港半馬紀錄保持者陳家豪，今次比賽跑出1小時17分30秒，於男子半馬挑戰組排名25位。已參與馬拉松項目廿多年的陳家豪直認沒為今屆馬拉松進行很多練習，「（腳部）細菌感染，兩個禮拜完全零（練習），醫生差點不允許我參賽，亦差點需要開刀進行手術。」他另對於成績感滿意，10分滿分可給予自己9分，並表示自己雖然逐漸退下來，但田徑總會的大賽仍然會參加，「比賽很開心，很好玩」。

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