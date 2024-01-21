渣馬｜內地跑手陳雨繁10公里賽封王　曾曉彤破PB首稱后 (07:39)

渣馬10公里賽及半馬賽事，早上5時40分在東區走廊及尖沙嘴分途鳴槍。當中10公里賽從炮台山對出的中環及灣仔繞道入口出發，並於筲箕灣截返往維園衝線。

男子組在近兩屆冠軍黃子圖因傷患未癒放棄衛冕下，由陳雨繁、港隊三項鐵人代表余承謙、長跑好手梁德洋等爭逐前列。結果陳雨繁以30分58秒率先衝過終點，較亞軍的余承謙快11秒。梁德洋則以31分33秒完成。

來自北京的陳雨繁，這次首度來港參與渣馬。他透露參賽因想感受香港都市繁華，體驗渣馬氣氛。他這次跑出個人第2快成績（PB為30分03秒）奪冠，前年曾代表中國隊出戰世界中學生運動會參與1500及3000米跑，透露日後有意進軍馬拉松，「現在還是專注場地賽，間中會跑一些10公里賽、半馬，希望在26歲左右，能參加全馬比賽」。

女子組方面，去年半馬季軍跑手曾曉彤以36分46秒首名衝線，時間快亞軍的尹詩慧57秒。去年全馬冠軍黃卓寧則以38分27秒摘季。第5次參與渣馬10公里賽的曾曉彤，笑言「頭兩年參賽連挑戰組門檻也達不到」，因此奪冠感覺神奇。