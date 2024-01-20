亞洲盃直擊｜港足職球員跟近百港迷互動見面回饋支持　安達臣：成為港足球迷不容易 (22:30)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足戰畢伊朗隊後，一眾職球員在足總安排下與報名的70、80名香港球迷在酒店見面，並提供小食給出席球迷，拍攝大合照後，球迷可跟球員簽名合照及交流。

隊長門將葉鴻輝向球迷表示，抱歉兩仗都未能取分，感謝一眾球迷付出，「很多人來得不易，期望在最後一場可擊敗巴勒斯坦晉身16強」。阿輝稱過去出外比賽未試過有這些活動，一來不像今次有這麼多球迷到來，從中可拉近球迷距離，「在活動上我們可親身感受到他們的支持，比賽後有這些活動都好，可放鬆下與球迷見面。始終球迷付出了很多來到，我們要報答他們，亦對準備第3場的士氣很大幫助」。

首仗取得入球的中場陳肇鈞稱，始料不及對伊朗能有近500名香港球迷入場，在球場真的感受到球迷的熱情，故參與這些活動與球迷互動是好事，冀在最後一場分組賽能給球迷美好回憶，「今日我好願意參與其中，我們都希望與球迷有互動」。他稱過去在球會都有參加過類似活動，「但今次特別有feel，球迷咁遠來到，雖然仍未取分但踢了兩場好波，大家都無諗仲係0分，仍然無條件支持我們，見到球迷真的令我充滿能量和愛」。

港足主教練安達臣稱一直對香港球迷感自豪，「代表隊邀請球迷參與活動交流並不常見，但這是好主意。我在其他國家也看不到太多這些熱情球迷。成為港足球迷是不容易，球隊較多落敗、不是贏很多，但球迷一直支持我們」。

支持港足10多年的球迷Tom稱，這種「咁close」的港足活動真的首次參與，感覺很溫暖，期望從中能夠傳遞能量給球員；另一死忠恆仔稱，今次肯定是離港到海外撐港足最多人一次，這些活動可給球迷好體驗，「今次我們來是和球隊一起創造歷史」。

鳴謝：卡塔爾航空

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