明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞洲盃直擊｜港足職球員跟近百港迷互動見面回饋支持　安達臣：成為港足球迷不容易 (22:30)

香港足球代表隊在卡塔爾戰畢亞洲盃決賽周兩場分組賽後，香港足總今日（20日）安排港足職球員在進駐酒店與70、80名遠道而來的香港球迷會面，備戰期間與球迷近距離交流。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足戰畢伊朗隊後，一眾職球員在足總安排下與報名的70、80名香港球迷在酒店見面，並提供小食給出席球迷，拍攝大合照後，球迷可跟球員簽名合照及交流。

隊長門將葉鴻輝向球迷表示，抱歉兩仗都未能取分，感謝一眾球迷付出，「很多人來得不易，期望在最後一場可擊敗巴勒斯坦晉身16強」。阿輝稱過去出外比賽未試過有這些活動，一來不像今次有這麼多球迷到來，從中可拉近球迷距離，「在活動上我們可親身感受到他們的支持，比賽後有這些活動都好，可放鬆下與球迷見面。始終球迷付出了很多來到，我們要報答他們，亦對準備第3場的士氣很大幫助」。

首仗取得入球的中場陳肇鈞稱，始料不及對伊朗能有近500名香港球迷入場，在球場真的感受到球迷的熱情，故參與這些活動與球迷互動是好事，冀在最後一場分組賽能給球迷美好回憶，「今日我好願意參與其中，我們都希望與球迷有互動」。他稱過去在球會都有參加過類似活動，「但今次特別有feel，球迷咁遠來到，雖然仍未取分但踢了兩場好波，大家都無諗仲係0分，仍然無條件支持我們，見到球迷真的令我充滿能量和愛」。

港足主教練安達臣稱一直對香港球迷感自豪，「代表隊邀請球迷參與活動交流並不常見，但這是好主意。我在其他國家也看不到太多這些熱情球迷。成為港足球迷是不容易，球隊較多落敗、不是贏很多，但球迷一直支持我們」。

支持港足10多年的球迷Tom稱，這種「咁close」的港足活動真的首次參與，感覺很溫暖，期望從中能夠傳遞能量給球員；另一死忠恆仔稱，今次肯定是離港到海外撐港足最多人一次，這些活動可給球迷好體驗，「今次我們來是和球隊一起創造歷史」。

鳴謝：卡塔爾航空

亞洲盃直擊報道：

港足0：1僅負伊朗　分組賽兩連敗　下周二生死戰鬥巴勒斯坦

數百港足球迷賽前塞爆地鐵車廂吶喊助威　港人攜輪椅妻子遠道而至撐香港

巴勒斯坦逼和10人阿聯酋　球迷入場嗌口號舉橫額訴求和平自由

足總花心思佈置　港足進駐酒店倍添歸屬感　毋忘黃洋等外圍賽功臣

港足次仗硬撼伊朗　安達臣欣喜終夫添　期望踢出此前交手不一樣表現

相關字詞﹕明報體育 港足 亞洲盃 編輯推介 安達臣 球迷 葉鴻輝 陳肇鈞

上 / 下一篇新聞