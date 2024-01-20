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游泳｜何詩蓓見面會數百人參與受寵若驚　簽名自拍有求必應　鼓勵青少年追夢 (20:26)

香港「女飛魚」何詩蓓今午（20日）假拔萃男書院舉行見面會，吸引數百人參與，她接受傳媒訪問時坦承受寵若驚，亦冀藉是次見面會感謝各界支持，同時鼓勵青少年勇於追夢。

何詩蓓帶着5面獎牌跟一班小泳員及公眾見面，當中除了東京奧運及杭州亞運獎牌外，這名26歲「女飛魚」笑言2013年世青賽100自金牌亦具意義，「這是我首面國際賽獎牌，讓我意識到自己有力於國際佔一席位」。她亦展視於2021年在短池世界賽打破200米自由泳世績的證書，並笑言曾多次跟紀錄刷肩而過，過程難忘。

去年完成杭州亞運及一連3站世界盃後，何詩蓓在12月返港訓練，備戰2月11日展開的長池世界賽，她直言將以平常心應戰，期望於巴黎奧運前作出調整，「今年的重點在奧運，而世界賽是準備奧運的良機，我喜歡藉比賽檢視狀態」。何詩蓓續指，自己在密芝根大學曾短暫修讀法文，她在去年亦重新開始學習這門外語，盼巴黎奧運期間能以法文跟人溝通。

何詩蓓盡展親民一面，對於簽名及自拍有求必應，最後到泳池友賽一班小泳員，亦不時鼓掌鼓勵他們。她寄語青少年敢想敢夢，「有時我們定下目標，都會擔心做不到，但你一定要相信自己，並為之付出，就有機會實踐夢想」。

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