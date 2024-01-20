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亞洲盃直擊｜陳俊樂3鬥伊朗見證港足改變　盼逼搶踢法再提升 (11:02)

港足在亞洲盃決賽周C組第2仗以0：1僅負伊朗隊，中場陳俊樂繼上仗續攻守兼備不惜氣力奔跑。近年已3鬥這支西亞一哥的「樂仔」認為，球隊的逼搶踢法若要再進一步，需從改善傳控能力着手。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

剛於周一28歲生日的陳俊樂，連同今仗近年已3度與伊朗隊交手皆正選踢足全場，包括兩個月前世界盃外圍賽作客大敗0：4。如今僅負一球，他稱更難得是有不少攻門甚至入球機會，「之前我們較縮後來踢，或逼搶時企位未咁好，好多時被打穿就要不時回防留在後場。今仗能夠前場逼到對方踢出界，就紓緩了防線壓力。我享受這種踢法，因為自己都屬跑動多的球員」。

樂仔亦提及在亞洲盃集訓時，主帥安達臣安排了很多體能訓練，有助逼搶踢法更得心應手，「試過朝早練完波，下午再有一課是齋跑，逼搶要有很多跑動，集訓後我們在位置感和隊友默契方面都加強了，令伊朗今場開龍門球都不易，給了很多威脅對手」。他期望球隊的高壓逼搶踢法要再進一步，「有時搶到波後有些地方可再處理好點，在控傳方面仍未成熟，若加強到控球次數就會更進步，而未來幾日會做多點埋門訓練，盡力把握入球機會」。

同樣多次與伊朗隊交手的門將葉鴻輝稱，今仗壓逼做得好，令伊朗很難在中後場組織攻勢，引致真正攻門威脅不多，「因為我們壓上去，對手無咁容易做組織或輕鬆傳球，令他們感受很大壓力，踢得無咁舒服」。阿輝亦欣喜球隊今仗表現，「給人看到我們對西亞球隊唔會再全場捱打，做到點攻勢之餘，這踢法也令後防壓力減少」。

至於翼鋒艾華頓今仗錯失兩次入球良機，其中一球在上半場半空門射高，他透露賽前略有不適，一度感覺未能落場，惟承認有時比賽數秒之間未必能作最好決定，「不過球隊對伊朗能有這表現，還是值得高興」。

鳴謝：卡塔爾航空

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