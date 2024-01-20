亞洲盃直擊｜僅負伊朗不落下風　安達臣驚喜麾下體能提升　稱證明港足有力立足亞洲盃 (09:00)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

世界排名150名的港足，今仗面對排名高129名、排21名的伊朗隊，縱控球率僅29.7%，惟仍有9次攻門及2次中龍，更比對手更早有入球良機，尾段更一度有4、5名鋒將繼續進攻，包括後備入替的史提芬彭利拿在補時令伊朗門將比蘭雲特棄關到禁區外解圍，卻手部觸球未判犯規引賽後熱論。相比兩個月前在世界盃外圍賽次圈交手作客負0：4，港足表現明顯大躍進。

安達臣在賽後記者會再次重申，對球員表現感驕傲，「面對世界排名21名的亞洲頂級球隊，還有上仗對排名64位的阿聯酋隊，兩場都看不出與對手差距很大。因為足球就是團隊運動，即使對方有星級球員，但球隊不斷壓逼和向對方進攻，令伊朗陷於苦戰，我為所有球員今日表現感到驕傲。證明香港是一支有能力在亞洲盃決賽周立足的球隊」。

安達臣又驚喜麾下目前體能顯著提升，得以全場都高壓逼搶，「這證明大賽前的高強度集訓是必須，球員運用逼搶戰術更純熟、更有信心」。港足4日後下周二（23日）晚將迎接最後一場分組賽對巴勒斯坦隊，只要擊敗對方全取3分，仍有機會成為其中一隊最佳第3名晉身16強。安帥稱今仗球員消耗大量體力，將用一、兩天讓球員專注恢復，然後餘下作最後備戰，希望屆時能以最佳陣容應戰。

鳴謝：卡塔爾航空

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