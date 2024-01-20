亞洲盃直擊｜港足0：1僅負伊朗　分組賽兩連敗　下周二生死戰鬥巴勒斯坦 (03:29)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

對比周日首戰以1：3不敵阿聯酋，港足今仗正選有兩個調動，鋒將孫銘謙代替潘沛軒擔正，以及上仗後備入替的勞烈斯取代李毅凱任正選中堅；未列名單3人包括出席賽前記招的艾里奧、剛傷癒的祖連奴及中場鞠盈智。伊朗隊則先收起羅馬射手阿斯蒙，但正選仍保留查漢巴克殊、泰尼米、沙文高度斯等5名旅歐兵。

今場在哈利法國際體育場有36,412人入場，遠道而來的香港球迷集中在看台302區，在球場形成一細格「紅海」，雖然人數上明顯不及伊朗球迷的「白衫軍」，惟這班「香港聯合軍」打氣團在比賽期間一直為港足打氣，未有間斷。

港足今仗依然沿用前場逼搶，繼上仗再率先搶得攻門機會，安永佳10分鐘20多碼施射，但角度欠奉被對手門將比蘭雲特接實。艾華頓16分鐘更獲黃金機會，這名巴西裔翼鋒接應孫銘謙前場頭槌攔截，在禁區內扣過門將後起腳卻告高出。伊朗隊站穩陣腳後取回主導，前鋒莫根路22分鐘力壓茹子楠飛頂，皮球僅中柱彈出；兩分鐘後，翼鋒加耶迪左路突破後燙射得手，連續兩仗建功，使港足24分鐘先失守。

港足其後再透過逼搶，在敵軍禁區製造險象。35分鐘，陳晉一接應陳俊樂橫傳抽射遠離目標；陳肇鈞40分鐘在比蘭雲特門前把皮球拍出不遠後，於禁區內第一時間起腳，可惜「撻Q」失機。港足繼上仗之後，今仗半場再以0：1落後。

兩軍換邊後首25分鐘多於中場拉鋸，並未錄得具威脅埋門。伊朗隊71分鐘有利沙恩罰球直射，皮球彎過人牆後被葉鴻輝飛身撲出。港足隨後一口氣換入前鋒米高、史提芬彭利拿，以及中場黃威全力搶攻。伊朗隊則在77分鐘收起泰尼米，由36歲老將艾巴謙米入替。戰至補時階段曾現兩次爭議，其中伊朗門將比蘭雲特在禁區外解圍時手球，以及彭利拿在對方禁區內疑被拉衫犯規，但球證或視像裁判（VAR）均未有示意。

最終雙方再未取得入球下，港足以0：1僅負，在C組兩戰全敗暫排末席，下周二將在分組賽最後一仗面對暫得1分的巴勒斯坦隊，續爭以小組最佳第3名出線16強。伊朗隊則兩連勝居首，提早鎖定出線。

鳴謝：卡塔爾航空

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