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亞洲盃直擊｜數百港足球迷賽前塞爆地鐵車廂吶喊助威　港人攜輪椅妻子遠道而至撐香港 (00:52)

香港足球代表隊將於周六（20日）凌晨1時30分出戰亞洲盃決賽周C組第2場分組賽，大戰西亞一哥伊朗隊，愈來愈多香港球迷專程來到卡塔爾入場撐，球迷組織賽前更召集到逾200至300名死忠集合市中心的地鐵站，坐滿多卡車廂吶喊助威，當中更有球迷帶同需坐輪椅的妻子遠道而來，只為體驗首次離港撐港足。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

今仗續在港足首仗的哈利法國際體育場舉行，兩個港足球迷組織「香港力量」及「波台黐線佬」組成的「香港聯合軍」打氣團，昨網上發文召集身在卡塔爾的香港球迷，在賽前3小時到一個市中心的地鐵站會面，形成一片「紅海」魚貫入閘坐爆多卡車廂，然後再攜手落車步入球場。一眾港足球迷由入閘到車廂內，「We are Hong Kong」等打氣口號甚至打鼓聲從不間斷，沿途更不停拍打車廂。

在眾多熱血球迷之中，球迷Jason推動坐輪椅的太太Kyna遠道而來，當其他球迷陸續入閘時，他需要尋找乘搭升降機。他透露4年前起已跟要坐輪椅的太太周遊列國，已試過一起到海外看球賽，已習慣這種模式，但今次是首次離港睇港足，昨才抵步，今次來睇港足最後兩場分組賽，「淨係打返場好波就已經好夠，第一場對阿聯酋表現非常好，見證唔到Philip（陳肇鈞）入球，曾有點後悔是否應早點來，睇埋第一場」。為讓太太旅途更舒適，他稱今次也將機票「升級」為商務，連同酒店花費約達6萬元，「無得咁樣衡量，大家都明白，香港唔知幾耐先再有這樣機會參加大賽」。

鳴謝：卡塔爾航空

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