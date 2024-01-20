亞洲盃直擊｜數百港足球迷賽前塞爆地鐵車廂吶喊助威　港人攜輪椅妻子遠道而至撐香港 (00:52)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

今仗續在港足首仗的哈利法國際體育場舉行，兩個港足球迷組織「香港力量」及「波台黐線佬」組成的「香港聯合軍」打氣團，昨網上發文召集身在卡塔爾的香港球迷，在賽前3小時到一個市中心的地鐵站會面，形成一片「紅海」魚貫入閘坐爆多卡車廂，然後再攜手落車步入球場。一眾港足球迷由入閘到車廂內，「We are Hong Kong」等打氣口號甚至打鼓聲從不間斷，沿途更不停拍打車廂。

在眾多熱血球迷之中，球迷Jason推動坐輪椅的太太Kyna遠道而來，當其他球迷陸續入閘時，他需要尋找乘搭升降機。他透露4年前起已跟要坐輪椅的太太周遊列國，已試過一起到海外看球賽，已習慣這種模式，但今次是首次離港睇港足，昨才抵步，今次來睇港足最後兩場分組賽，「淨係打返場好波就已經好夠，第一場對阿聯酋表現非常好，見證唔到Philip（陳肇鈞）入球，曾有點後悔是否應早點來，睇埋第一場」。為讓太太旅途更舒適，他稱今次也將機票「升級」為商務，連同酒店花費約達6萬元，「無得咁樣衡量，大家都明白，香港唔知幾耐先再有這樣機會參加大賽」。

鳴謝：卡塔爾航空

亞洲盃直擊報道：

巴勒斯坦逼和10人阿聯酋 球迷入場嗌口號舉橫額訴求和平自由

足總花心思佈置 港足進駐酒店倍添歸屬感 毋忘黃洋等外圍賽功臣

港足次仗硬撼伊朗 安達臣欣喜終夫添 期望踢出此前交手不一樣表現