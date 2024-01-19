亞洲盃｜日本大熱倒灶吞敗　伊拉克提早出線16強 (21:39)

日本隊日前在首仗有驚無險擊敗越南隊，是役主帥森保一在前線有兩個正選調動，由久保建英及淺野拓磨，取代中村敬斗及細谷真大擔正掛帥。惟開賽僅5分鐘，「藍武士」門將鈴木彩艶連續兩仗犯錯，將對手的傳中球撲出不遠，讓伊拉克隊前鋒艾文侯辛在無人看管下直接頂入先開紀錄。日本隊雖然積極反撲，但面對敵軍嚴密防線無功而還之餘，更在完半場補時階段4分鐘被伊軍前鋒艾文侯辛接應左路傳中頭槌再下一城，半場兩球領先。

換邊後，日本率先換入效力阿仙奴的富安健洋加強防守。戰至56分鐘，淺野拓磨在禁區內被對手後衛尤素夫艾恩踢跌，主球證經視像裁判（VAR）覆核後，因艾恩踢走皮球在先，取消12碼判決。全場逾七成控球率及合共15次攻門的藍武士，直至完場前補時3分鐘才由中場遠藤航接應角球傳中頭槌扳回一城，但為時已晚，最終意外以1：2告負，各項賽事11連勝強勢告終，兩戰1勝1負得3分跌次席；反觀伊拉克則兩戰全勝，提早篤定連續8屆殺入淘汰賽。

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