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世界足球傳奇盃｜費高傑斯皮利斯等名宿現身奧海城辦簽名會　期待明香港大球場獻技　蘇加串演領隊 (22:01)

「世界足球傳奇盃2024」明午（20日）4時於香港大球場上演。分別率領「奧雲大師隊」及「史高斯傳奇隊」出戰的名宿奧雲及傑斯，聯同前世界足球先生得主費高、阿仙奴名宿皮利斯及基拔圖施華等，今晚（19日）假奧海城二期出席簽名會，過百名球迷到場「觀星」，場面墟冚。

賽事原定由曼聯名宿史高斯領銜出戰，惟該名英格蘭前國腳日前因染疫退賽，由其昔日曼聯戰友的名宿傑斯代為參賽。傑斯對此說：「先向大家道歉，因史高斯患病未能出賽，我便挺身而出，感謝球迷的熱烈歡迎，很開心見到多年來交手的球員及隊友，很期待明天的比賽。」

曾效力阿仙奴的巴西隊名宿基拔圖施華，這次亦代表史高斯傳奇隊首度來港獻技。現年47歲的他，透露自2014年退役下後並未樂得清閒，一直忙於打理生意，去年底更與羅拔圖卡路士、蘇甘寶等昔日戰友建立新社交平台。他亦不忘大談舊會「兵工廠」，並看好後輩今季英超爭冠機會，「上季他們很接近，卻在最後關頭失冠。這季爭標難度將更高，仍希望他們能達成目標」。

為奧雲大師隊助拳的利物浦名宿麥馬拿文則表示，很開心見到很多球迷，直認今次賽事能為他自己留下深刻印象，非常期待參與比賽。

大會公布兩隊領隊人選，當中史高斯傳奇隊將由曾奪1998年世界盃神射手的克羅地亞隊前鋒蘇加擔任；出任奧雲大師隊領隊則是香港名宿余懷英。

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