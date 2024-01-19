明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

馬拉松｜渣馬1.21舉行　中國隊代表初來港冀爭佳績　港隊6將戰同場戰亞洲賽 (19:46)

渣打香港馬拉松暨亞洲馬拉松錦標賽將於後日上演，賽會今午（19日）假九龍富豪酒店舉辦記者會，讓一眾參賽跑手會見傳媒，中國隊代表黃永政及李應美接受訪問時透露，兩人皆是首次在香港跑馬拉松，期望爭取佳績。

亞洲賽有23男13女、共16個國家及地區的選手角逐，東道主港隊代表為紀嘉文、張耀樑、黃啟樂、屈旨盈、黃美欣及黃詠研。至於中國隊則派出男將黃永政及女將李應美來港參賽，後者的個人最佳成績（PB）為2小時30分44秒，惟她在前年11月負傷跑畢北京馬拉松後，就因右腳筋腱傷患休養8個月，去年跑過2場獲國際田聯認可的馬拉松賽事後，今次為復出第3戰。

27歲的李應美籍貫雲南，對於香港的上落斜多的「魔鬼賽道」，她未有太擔心，「雲南海拔高，訓練的公路也有上下坡的，都算有點準備吧」。提到今次目標，她不諱言期望衝擊三甲。

至於24歲的黃永政表示，這是第2次代表國家隊出戰亞洲賽，他坦言2019年一屆在東莞因穿着不合尺碼的跑鞋而影響表現，這亦為自己上了一課。去年3月在無錫跑出PB 2小時10分49秒的他，期望於香港跑入2小時13分內，今年亦以衝擊巴黎奧運資格努力。

其他報道：港足｜省港盃相隔5年復辦 港足杭州亞運班底爭三連霸 港女足矢志首封后

亞洲盃直擊報道：

巴勒斯坦逼和10人阿聯酋　球迷入場嗌口號舉橫額訴求和平自由

足總花心思佈置　港足進駐酒店倍添歸屬感　毋忘黃洋等外圍賽功臣

港足次仗硬撼伊朗　安達臣欣喜終夫添　期望踢出此前交手不一樣表現

相關字詞﹕體育 編輯推介 馬拉松 渣馬 渣打香港馬拉松

上 / 下一篇新聞