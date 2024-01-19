馬拉松｜渣馬1.21舉行　中國隊代表初來港冀爭佳績　港隊6將戰同場戰亞洲賽 (19:46)

亞洲賽有23男13女、共16個國家及地區的選手角逐，東道主港隊代表為紀嘉文、張耀樑、黃啟樂、屈旨盈、黃美欣及黃詠研。至於中國隊則派出男將黃永政及女將李應美來港參賽，後者的個人最佳成績（PB）為2小時30分44秒，惟她在前年11月負傷跑畢北京馬拉松後，就因右腳筋腱傷患休養8個月，去年跑過2場獲國際田聯認可的馬拉松賽事後，今次為復出第3戰。

27歲的李應美籍貫雲南，對於香港的上落斜多的「魔鬼賽道」，她未有太擔心，「雲南海拔高，訓練的公路也有上下坡的，都算有點準備吧」。提到今次目標，她不諱言期望衝擊三甲。

至於24歲的黃永政表示，這是第2次代表國家隊出戰亞洲賽，他坦言2019年一屆在東莞因穿着不合尺碼的跑鞋而影響表現，這亦為自己上了一課。去年3月在無錫跑出PB 2小時10分49秒的他，期望於香港跑入2小時13分內，今年亦以衝擊巴黎奧運資格努力。

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