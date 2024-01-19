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港足｜省港盃相隔5年復辦　港足杭州亞運班底爭三連霸　港女足矢志首封后 (15:09)

省港盃停辦4年後，今年將復辦第42屆賽事。以去年杭州亞運班底為骨幹的香港足球代表隊，將於本月31日及下月7日「先主後客」，與廣東隊合演兩回合比賽，力爭三連霸。中國香港足球總會主席霍啟山形容賽事復辦意義重大，並表示香港大球場近期接連上演多場外隊賽，因應養草需要，港足主場戰將移師旺角大球場上演。

賽事過去41屆中，廣東隊奪冠24次佔優，贏得17次冠軍的港足，則是最近兩屆的盟主。港足今屆先主場出擊，1月31日晚上8時在旺角大球場舉行的首回合迎戰廣東隊；次回合則在2月7日假廣州越秀山體育場上演。霍啟山今午（19日）在記者會表示，賽事自2019年後復辦意義重大，「過去幾年因疫情停辦，重新舉辦並非易事。作為足總主席當然希望港足贏，更重要是讓香港球員在高水平的比賽展示實力，並為球迷再帶來一年一度的盛事」。

港足本月初已公布省港盃29人初選名單，保留20名去年杭州亞運歷史性取得第4名的成員。效力港超香港U23的中場鄭進泓，將首次出戰這歷史悠久的賽事，他希望球隊在省港盃掀起另一波港足熱潮，「亞運為香港足球帶來一股熱潮，這次保留大部分班底出戰省港盃，希望都能夠取得佳績，讓香港足球熱潮承接亞運、亞洲盃延續下去」。

廣東隊昨晚亦公布出戰省港盃的35人名單，當中過半球員來自中超梅州客家，加上來自深圳隊、廣州隊、佛山南獅及廣州影豹等廣東球會的成員。而陣中效力廣州影豹前鋒肖智及梅州客家中場尹鴻博，均為中國隊前代表。

此外，第5屆女子省港盃將緊接在2月1日晚上8時，在旺角大球場上演一場過對決，對上4屆均由廣東隊女足勝出。足總今日公布，男、女子省港盃門票將以套票形式發售，一張100元正價門票可觀賞兩晚賽事，特惠票則售40元。而女子省港盃當日，足總另會送出200張年初四賀歲盃門票。

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