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亞洲盃直擊｜足總花心思佈置　港足進駐酒店倍添歸屬感　毋忘黃洋等外圍賽功臣 (02:23)

香港足球代表隊相隔56年再度在亞洲盃決賽周亮相，場內球員拼搏比賽，場外亦有香港足總職員勞苦功高。由選擇進駐卡塔爾的酒店，以至房內換上港足元素佈置，讓已離港多時的港腳們增添歸屬感，保持成為一個團隊。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足現於卡塔爾所住的酒店樓層，3間房間牆壁均換上港足球員肖像或主題佈置，如教練和球員使用的兩間會議室都貼滿一眾港腳的檔案相；進入萬用房就見到一大幅港足比賽相；飯堂柱樑亦貼上港足隊徽及「Hong Kong」。不過這些佈置原來並非亞洲盃賽會安排，而是香港足總職員主動提出才促成。港足行政經理陳正德（Graeme）透露，去年10月底聯同足總公共關係及傳訊經理丘嘉希的市場部團隊，開會討論此事，「畢竟今次會留在卡塔爾至少兩周，加上此前到阿布扎比集訓超過一星期，球員已離港一段時間，精神狀態是重要，都想帶返少少歸屬感及團隊的感覺，振奮返球員士氣」。他說並非每支亞洲盃球隊都會在酒店做佈置，「所以要多謝市場部同事，在上月底聖誕待（主教練）安達臣點兵決選時，很短時間內同步着手此事」。

會議室牆上的球員檔案相，包括落選的前隊長黃洋、門將王振鵬、翼鋒費蘭度、中場顏樂楓及迪高等，丘嘉希解釋：「在亞洲盃外圍賽有分出力的球員，都想提及他們的貢獻，如黃洋是外圍賽重要一員。」陳正德補充，「我們能夠來卡塔爾，這些球員都有份」。他稱佈置圖片由市場部負責，經溝通由酒店配合沖印出來，「沖印價錢可能唔高，賽會亦無規定一定要做，純白色的房一樣開到會，但我們想主動去做這件事」。

揀選酒店背後亦花了不少心思，陳正德透露去夏亞洲盃分組賽抽籤後，他與「裝備小隊」成員近半年已來卡塔爾視察4、5次，跟酒店和訓練場的代表開會，「抽籤時有個下午我帶了安達臣睇6、7間酒店，包括房間、飯堂、會議室、健身室和泳池，再了解離訓練場有多遠、附近有冇診所等，睇到安達臣最後都腳軟」。他稱在亞洲足協提供40多間推薦酒店中，先選剩10間，再考慮酒店配套、房間大小、價錢和地理位置等因素，最終「拍板」入住現時的酒店，「這間酒店不是每項都是最出色，經篩選衡量，離酒店步行15秒內就有間診所，營業時間開到好夜，已有球員去過求診。酒店又有恢復設施及室內外泳池，這些對球員都是很重要」。

鳴謝：卡塔爾航空

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