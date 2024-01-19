亞洲盃直擊｜巴勒斯坦逼和10人阿聯酋　球迷入場嗌口號舉橫額訴求和平自由 (09:00)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

賽事於世界盃球場之一的南部球場舉行，賽前特別有雙方球員在中圈列隊默哀1分鐘的儀式，悼念以巴衝突至今的死難者。今仗多達41,986人入場，現場所見大部分球迷都是支持巴勒斯坦。每當這支中東國家隊進攻，場內立即發出如雷貫的歡呼聲；比賽進行期間現場球迷不停呼喊「解放巴勒斯坦」之餘，更有球迷帶同「Don't normalize genocide（勿讓種族滅絕正常化）」等大型橫額。

初段曾經雨戰，巴勒斯坦雖佔盡「主場」優勢，23分鐘反被阿聯酋隊前鋒蘇坦頭槌先開紀錄，但37分鐘艾哈馬迪在禁區內拉跌對手，球證經視像裁判（VAR）審視改判12碼兼出示紅牌「全餐」驅逐離場，惟達馬主射被門將卡哈特捉到路撲出。半場落後一球的巴勒斯坦，藉多踢一人優勢控制戰局，換邊後5分鐘即藉對方後衞拿薩解圍擺烏龍扳平，不過之後圍攻全場多達24次攻門，但未再增添紀錄下，終雙方打和1：1各得1分。巴勒斯坦力壓港足升上第3。

不少在卡塔爾居住的巴勒斯坦裔球迷今仗都有入場。Ala Adel帶同兩名女兒Joury及Natali等一家五口到場，幼女亦手持「Palestine, We are ready」的標語。Adel透露童年曾兩次到過巴勒斯坦，之後就再沒機會踏足祖國，「所以每當有關巴勒斯坦的活動，我會帶同女兒讓她們知道這片土地屬於我們，是我們的權利，希望有朝一日我們可返回國土」。在卡塔爾定居7年的他透露，仍有親戚目前身在巴勒斯坦邊境，「每朝都會看社交網，確認他們的安危」。他稱巴勒斯坦隊縱今屆參賽缺乏資源支援，但相信球員會化悲憤為力量。另一巴裔球迷Afsar Ali則在英國出生，亦一家七口入場。身穿球衣的他期望巴勒斯坦在球場上展示頑強及實力。

鳴謝：卡塔爾航空

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