明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞洲盃直擊｜巴勒斯坦逼和10人阿聯酋　球迷入場嗌口號舉橫額訴求和平自由 (09:00)

與港足同在亞洲盃C組的巴勒斯坦隊，今晨（19日）獲眾多支持者入場打氣下，憑對方的烏龍球以1：1逼和最終10人應戰的阿聯酋隊。而這個受以巴衝突影響的中東國家，獲場內球迷不斷高呼「Free Palestine（解放巴勒斯坦）」之餘，甚至展示大型標語橫額以作聲援。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

賽事於世界盃球場之一的南部球場舉行，賽前特別有雙方球員在中圈列隊默哀1分鐘的儀式，悼念以巴衝突至今的死難者。今仗多達41,986人入場，現場所見大部分球迷都是支持巴勒斯坦。每當這支中東國家隊進攻，場內立即發出如雷貫的歡呼聲；比賽進行期間現場球迷不停呼喊「解放巴勒斯坦」之餘，更有球迷帶同「Don't normalize genocide（勿讓種族滅絕正常化）」等大型橫額。

初段曾經雨戰，巴勒斯坦雖佔盡「主場」優勢，23分鐘反被阿聯酋隊前鋒蘇坦頭槌先開紀錄，但37分鐘艾哈馬迪在禁區內拉跌對手，球證經視像裁判（VAR）審視改判12碼兼出示紅牌「全餐」驅逐離場，惟達馬主射被門將卡哈特捉到路撲出。半場落後一球的巴勒斯坦，藉多踢一人優勢控制戰局，換邊後5分鐘即藉對方後衞拿薩解圍擺烏龍扳平，不過之後圍攻全場多達24次攻門，但未再增添紀錄下，終雙方打和1：1各得1分。巴勒斯坦力壓港足升上第3。

不少在卡塔爾居住的巴勒斯坦裔球迷今仗都有入場。Ala Adel帶同兩名女兒Joury及Natali等一家五口到場，幼女亦手持「Palestine, We are ready」的標語。Adel透露童年曾兩次到過巴勒斯坦，之後就再沒機會踏足祖國，「所以每當有關巴勒斯坦的活動，我會帶同女兒讓她們知道這片土地屬於我們，是我們的權利，希望有朝一日我們可返回國土」。在卡塔爾定居7年的他透露，仍有親戚目前身在巴勒斯坦邊境，「每朝都會看社交網，確認他們的安危」。他稱巴勒斯坦隊縱今屆參賽缺乏資源支援，但相信球員會化悲憤為力量。另一巴裔球迷Afsar Ali則在英國出生，亦一家七口入場。身穿球衣的他期望巴勒斯坦在球場上展示頑強及實力。

鳴謝：卡塔爾航空

亞洲盃直擊報道：

亞洲盃直擊｜港足次仗硬撼伊朗　安達臣欣喜終夫添　期望踢出此前交手不一樣表現

亞洲盃直擊｜國足0：0打和黎巴嫩　首兩戰連和兼「食白果」　戴偉浚被撐中面部負傷續戰

亞洲盃直擊｜港足入籍兵祖連奴仍缺操　安達臣認未補選是賭注　陳俊樂喜見球隊漸掌握逼搶

亞洲盃直擊｜國足明鬥黎巴嫩爭出線　主帥認上仗半場失誤多願承責　武磊稱球隊需整體配合

亞洲盃直擊｜李康仁梅開二度 韓國首擊3：1挫巴林 黃喜燦傷臀缺陣情况堪憂

亞洲盃直擊｜港足相隔56年再戰亞洲盃　陳肇鈞建功　首擊1：3惜負阿聯酋

亞洲盃直擊｜為港足建功兼取賽事第1000球列史冊　陳肇鈞：從無懷疑自己能力

亞洲盃直擊｜港足遭VAR改罰兩球12碼兼食詐糊　安達臣稱判決非常欠運

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 亞洲盃 亞洲盃決賽周 巴勒斯坦 阿聯酋 以巴衝突 球迷 訴求 和平

上 / 下一篇新聞