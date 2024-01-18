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中甲︱大連人無法化解債務宣布解散　國足鋒將林良銘頓成失業兵　深圳隊或步後塵 (18:15)

在中國足協昨晚（17日）公布《關於公示2024賽季職業聯賽準入第二批完成債務清欠球會名單的通知》，上季由中超降班的深圳隊和大連人均榜上無名後不久，後者宣布解散。據內地傳媒報道，陣中唯一中國國家隊（國足）國腳林良銘頓成失業兵，但據報已獲多間球會斟介。

中國足協約兩周前發布首批完成債務清欠的球會公示名單，三級聯賽共42間球會進入首批名單，其中新賽季16家中超球會全榜上有名，未進入名單是中甲三家廣州隊、大連人和深圳隊，以及5間中乙球會。及至昨晚發布的第二批公示名單，缺席的只有大連人和深圳隊，意味兩軍將無緣新賽季。

大連人不久後亦發布公告，指「雖經多方努力，因歷史債務無法化解，球會無法正常運營，最終未能通過2024賽季聯賽準入。很遺憾不能繼續共同征戰綠茵場」。而外界亦預料深圳隊也勢將步其後塵。

縱使大連人的青訓梯隊有望獲市里會接手，可以繼續正常訓練和比賽，但一隊成員則頓成失業兵須尋新東家，其中正代表國足出戰在卡塔爾舉行的亞洲盃的鋒將林良銘則勢成「搶手貨」。這名可司職翼鋒或中場的26歲球員在國際賽上陣9次入兩球，過去兩場比賽均有後備上陣，而上仗賽前亦曾獲國足名宿范志毅讚賞。

大連人前身的大連阿爾濱於2009年9月成立，2015年易名大連一方，2019年應中國足協的中國球會名稱中性化，再改名為大連人。在15年的球會歷史，他們曾聘請蘇斯達、賓尼迪斯和馬林等執教，近年著名球星有咸錫、朗頓及荷西方迪等。

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