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羽毛球｜李卓耀驚險反勝泰國名將維迪辛　印度公開賽闖男單8強 (19:32)

印度羽毛球公開賽今（18日）續於新德里舉行，港隊一哥李卓耀以局數2：1反勝7號種子的泰國隊名將維迪辛，殺入8強。

世界排名第18位的李卓耀，早前在馬來西亞公開賽次圈與丹麥籍世界一哥安賽龍力戰3局下僅負，本周轉戰印度公開賽延續勇態，日前輕鬆淘汰印度隊的施里簡夫後，今面對世界第8的泰國隊名將維迪辛，雖在首局一直落後下先輸16：21，但次局中段一度落後6：12下力追，打出一波6：0攻勢扳平，最終在末段戰至刁時險勝22：20。次勝局形勢與次局相若，李卓耀雖在中段被拉開至9：16，但後勁凌厲的他打出一段10：0攻勢，最終再次戰至刁時以23：21取勝，局數反勝2：1晉級8強，將鬥日籍好手西本拳太或印尼隊星將基丁安東尼。

女單方面，前世界一姐的日籍星將山口茜意外直落兩局不敵泰籍球手寶姍蘭，16強止步。而韓國隊的世界一姐安洗瑩及中華台北隊名將戴資穎則順利過關。

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