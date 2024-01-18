羽毛球｜李卓耀驚險反勝泰國名將維迪辛　印度公開賽闖男單8強 (19:32)

世界排名第18位的李卓耀，早前在馬來西亞公開賽次圈與丹麥籍世界一哥安賽龍力戰3局下僅負，本周轉戰印度公開賽延續勇態，日前輕鬆淘汰印度隊的施里簡夫後，今面對世界第8的泰國隊名將維迪辛，雖在首局一直落後下先輸16：21，但次局中段一度落後6：12下力追，打出一波6：0攻勢扳平，最終在末段戰至刁時險勝22：20。次勝局形勢與次局相若，李卓耀雖在中段被拉開至9：16，但後勁凌厲的他打出一段10：0攻勢，最終再次戰至刁時以23：21取勝，局數反勝2：1晉級8強，將鬥日籍好手西本拳太或印尼隊星將基丁安東尼。

女單方面，前世界一姐的日籍星將山口茜意外直落兩局不敵泰籍球手寶姍蘭，16強止步。而韓國隊的世界一姐安洗瑩及中華台北隊名將戴資穎則順利過關。

其他報道：中甲︱大連人無法化解債務宣布解散 國足鋒將林良銘頓成失業兵 深圳隊或步後塵

其他報道：NBA｜勇士助教兼塞爾維亞名宿米路積域心臟病發離世 終年46歲 卡爾：難過及震驚

亞洲盃直擊報道：

港足次仗硬撼伊朗 安達臣欣喜終夫添 期望踢出此前交手不一樣表現

國足明鬥黎巴嫩爭出線 主帥認上仗半場失誤多願承責 武磊稱球隊需整體配合

李康仁梅開二度 韓國首擊3：1挫巴林 黃喜燦傷臀缺陣情况堪憂

港足相隔56年再戰亞洲盃 陳肇鈞建功 首擊1：3惜負阿聯酋

為港足建功兼取賽事第1000球列史冊 陳肇鈞：從無懷疑自己能力

港足遭VAR改罰兩球12碼兼食詐糊 安達臣稱判決非常欠運