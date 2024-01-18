NBA｜勇士助教兼塞爾維亞名宿米路積域心臟病發離世　終年46歲　卡爾：難過及震驚 (17:07)

米路積域球員生涯雖未曾登陸NBA，但在歐洲球壇享負盛名，這名塞爾維亞籍前鋒曾代表前塞爾維亞及黑山隊在2001年奪得歐洲錦標賽冠軍，並在效力柏迪遜時3度獲膺歐洲ABA聯賽年度最有價值球員（MVP）。退役後轉執教鞭的他，2021年首踏NBA球壇，成為勇士主帥卡爾的副手，並隨即在該季協助球隊奪得總冠軍。

對於這名塞爾維亞名宿突然離世卡爾坦言為感到非常難過及震驚，認為這對他的親友將是很困難的時候，並為與他曾一起共事「感到非常自豪」。至於與米路積域情同父子的塞爾維亞籍丹佛金塊球星約基治，亦在社交網上載自己與這名恩師的合照，並寫下一句「你是我的一切」致意。而NBA總裁阿當施華則讚揚對方為籃壇作出的貢獻，並向米路積域的親友送出最深切慰問。

另外，多倫多速龍今宣布與印第安那溜馬及新奧爾良塘鵝達成三方交易，其中速龍的29歲主力前鋒施亞琴換至溜馬，意味速龍2018／19年球季的總冠軍隊成員只餘基斯保查仍在陣中。

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