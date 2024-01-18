亞洲盃直擊｜港足次仗硬撼伊朗　安達臣欣喜終夫添　期望踢出此前交手不一樣表現 (18:58)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

香港vs.伊朗 Hoy TV 77台 周六凌晨01：30直播

港足在卡塔爾出戰C組首擊縱以1：3不敵阿聯酋隊，惟中場陳肇鈞攻入一球兼成亞洲盃史上第1000個入球列入史冊，控球僅28.8%下仍多達16次射門及6次中龍，加上踢出拼勁獲不少球迷讚賞。今仗續在哈利法國際體育場出擊，面對世界排名21名的伊朗隊。港足近年常遇這西亞一哥，兩屆世界盃外圍賽次圈均同組3戰皆負，包括去年11月中作客0：4大敗。不過U23梯隊去年10月杭州亞運8強，憑潘沛軒入球爆冷小勝1：0，勇闖4強創歷史。

安達臣出席賽前記者會時稱，很高興最新操練終齊集大軍26人參與，包括翼鋒祖連奴及同場出席記招的中堅艾里奧均已復操，「我認為伊朗是今屆前3最強對手，要從對方身上取分是很困難，但每場都是全新比賽，都是由0：0開始。球隊經過集訓及多場比賽後狀態愈來愈好，我期望可看到比之前對伊朗時表現不同的港足」。被問到會否續用逼搶戰術，他笑言因在場有眾多伊朗傳媒面拒透露細節，只強調會盡全力。

已年屆37歲的艾里奧近一、兩周均沒操練，他期望在未來兩場分組賽盡快重拾狀態，「代表香港8年未能在第一場亞洲盃上陣是有點沮喪，我知道另外兩名中堅隊友表現很好，我會努力爭一席位」。曾兩次對伊朗的他稱，港足在安達臣帶領下改變了踢法，期望明仗可製造更多危險攻勢。問到艾里奧是否可上陣，安達臣僅稱只是安排「隊長群組」成員出席賽前記招，下次會由另一名新代表出席。

伊朗坐擁波圖射手泰尼米、羅馬前鋒阿斯蒙及飛燕諾鋒將查漢巴克殊等旅歐球星。上次世盃外作客正選交手的後衛李毅凱憶述，感受到對方一眾星級鋒將的個人能力及技術均強，「今仗半場先努力守和0：0，下半場才尋求『偷雞』搶分。對伊朗先做好防守先有機會，面對世界級前鋒，每一刻都要好集中，要隊友聯防互相幫助先可抵擋，即使失波最緊要都唔好泄氣」。隊友陳肇鈞首仗對阿聯酋建功，阿凱稱提升了球隊士氣和信心，「原來港隊踢咁高水平的國際賽都不只是死守，仲可以有好多進攻和有入波」。該仗同樣正選的中場陳俊樂稱，球隊目前狀態較上次交手時佳，有信心表現可更好。

此外，由兩個港足球迷組織「香港力量」及「波台黐線佬」組成的「香港聯合軍」打氣團，繼首仗聚集步入球場，昨發文召集身在卡塔爾的香港球迷，明仗賽前3小時到市中心的地鐵站集合，一起坐滿一至兩列車廂吶喊助威。

伊朗稱港足多入籍兵視硬仗 賽程頻密表明輪換

伊朗隊方面，球隊縱3次世界盃外圍賽次圈均擊敗港足，不過主教練加蘭內伊（Amir Ghalenoei）今在賽前記者會提及，港足有數名入籍兵，比上次交手時更多了兩人，故會視為硬仗不會掉以輕心，但承認面對頻密賽程，明言會輪換將有3至4個變動。

伊朗隊在C組首仗以4：1大勝巴勒斯坦隊，主帥加蘭內伊聯同效力波圖的頭號射手泰尼米出席賽前記者會，而現場迅即坐滿記者室，到場採訪的伊朗傳媒人數比香港傳媒多數倍。

加蘭內伊一開始即提及，港足有數名「雙重國籍」的球員，更比上次交手時還多了兩人（祖連奴及史提芬彭利拿），故會視為硬仗，「香港是好球隊，來自挪威的教練曾在德國執教，帶領香港及U23梯隊都取得好成績。去年在德黑蘭的比賽（世盃外）已過去，我們已分析了他們日前對阿聯酋隊的比賽，會發揮良好的技術優勢」。他透露首戰對巴勒斯坦隊後有兩名球員受傷，表明在頻密賽程要保持球員體能下，今仗會輪換3至4名球員。

伊朗上屆4強止步，今屆亞洲盃焦點球星之一的泰尼米，被問到有否信心爭奪神射手，他稱相比個人殊榮，只關心能否協助伊朗隊奪冠，又稱不會理會轉會傳聞，當下只會專注在國家隊的賽事。

鳴謝：卡塔爾航空

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