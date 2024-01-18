明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞洲盃直擊｜港足次仗硬撼伊朗　安達臣欣喜終夫添　期望踢出此前交手不一樣表現 (18:58)

香港足球代表隊在亞洲盃決賽周首仗表現獲好評後，周六（20日）凌晨乘勢迎接C組次仗，將惡鬥西亞一哥伊朗隊。主教練安達臣今（18日）出席賽前記者會時表示，欣喜終於「夫添」參與操練，明言要從伊朗身上搶分相當困難，惟強調每場都是全新比賽，隨着球隊狀態漸入佳境，期望讓球迷可看到一支比之前對伊朗隊表現不同的港足。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

香港vs.伊朗 Hoy TV 77台 周六凌晨01：30直播

港足在卡塔爾出戰C組首擊縱以1：3不敵阿聯酋隊，惟中場陳肇鈞攻入一球兼成亞洲盃史上第1000個入球列入史冊，控球僅28.8%下仍多達16次射門及6次中龍，加上踢出拼勁獲不少球迷讚賞。今仗續在哈利法國際體育場出擊，面對世界排名21名的伊朗隊。港足近年常遇這西亞一哥，兩屆世界盃外圍賽次圈均同組3戰皆負，包括去年11月中作客0：4大敗。不過U23梯隊去年10月杭州亞運8強，憑潘沛軒入球爆冷小勝1：0，勇闖4強創歷史。

安達臣出席賽前記者會時稱，很高興最新操練終齊集大軍26人參與，包括翼鋒祖連奴及同場出席記招的中堅艾里奧均已復操，「我認為伊朗是今屆前3最強對手，要從對方身上取分是很困難，但每場都是全新比賽，都是由0：0開始。球隊經過集訓及多場比賽後狀態愈來愈好，我期望可看到比之前對伊朗時表現不同的港足」。被問到會否續用逼搶戰術，他笑言因在場有眾多伊朗傳媒面拒透露細節，只強調會盡全力。

已年屆37歲的艾里奧近一、兩周均沒操練，他期望在未來兩場分組賽盡快重拾狀態，「代表香港8年未能在第一場亞洲盃上陣是有點沮喪，我知道另外兩名中堅隊友表現很好，我會努力爭一席位」。曾兩次對伊朗的他稱，港足在安達臣帶領下改變了踢法，期望明仗可製造更多危險攻勢。問到艾里奧是否可上陣，安達臣僅稱只是安排「隊長群組」成員出席賽前記招，下次會由另一名新代表出席。

伊朗坐擁波圖射手泰尼米、羅馬前鋒阿斯蒙及飛燕諾鋒將查漢巴克殊等旅歐球星。上次世盃外作客正選交手的後衛李毅凱憶述，感受到對方一眾星級鋒將的個人能力及技術均強，「今仗半場先努力守和0：0，下半場才尋求『偷雞』搶分。對伊朗先做好防守先有機會，面對世界級前鋒，每一刻都要好集中，要隊友聯防互相幫助先可抵擋，即使失波最緊要都唔好泄氣」。隊友陳肇鈞首仗對阿聯酋建功，阿凱稱提升了球隊士氣和信心，「原來港隊踢咁高水平的國際賽都不只是死守，仲可以有好多進攻和有入波」。該仗同樣正選的中場陳俊樂稱，球隊目前狀態較上次交手時佳，有信心表現可更好。

此外，由兩個港足球迷組織「香港力量」及「波台黐線佬」組成的「香港聯合軍」打氣團，繼首仗聚集步入球場，昨發文召集身在卡塔爾的香港球迷，明仗賽前3小時到市中心的地鐵站集合，一起坐滿一至兩列車廂吶喊助威。

伊朗稱港足多入籍兵視硬仗　賽程頻密表明輪換

伊朗隊方面，球隊縱3次世界盃外圍賽次圈均擊敗港足，不過主教練加蘭內伊（Amir Ghalenoei）今在賽前記者會提及，港足有數名入籍兵，比上次交手時更多了兩人，故會視為硬仗不會掉以輕心，但承認面對頻密賽程，明言會輪換將有3至4個變動。

伊朗隊在C組首仗以4：1大勝巴勒斯坦隊，主帥加蘭內伊聯同效力波圖的頭號射手泰尼米出席賽前記者會，而現場迅即坐滿記者室，到場採訪的伊朗傳媒人數比香港傳媒多數倍。

加蘭內伊一開始即提及，港足有數名「雙重國籍」的球員，更比上次交手時還多了兩人（祖連奴及史提芬彭利拿），故會視為硬仗，「香港是好球隊，來自挪威的教練曾在德國執教，帶領香港及U23梯隊都取得好成績。去年在德黑蘭的比賽（世盃外）已過去，我們已分析了他們日前對阿聯酋隊的比賽，會發揮良好的技術優勢」。他透露首戰對巴勒斯坦隊後有兩名球員受傷，表明在頻密賽程要保持球員體能下，今仗會輪換3至4名球員。

伊朗上屆4強止步，今屆亞洲盃焦點球星之一的泰尼米，被問到有否信心爭奪神射手，他稱相比個人殊榮，只關心能否協助伊朗隊奪冠，又稱不會理會轉會傳聞，當下只會專注在國家隊的賽事。

鳴謝：卡塔爾航空

亞洲盃直擊報道：

亞洲盃直擊｜國足明鬥黎巴嫩爭出線　主帥認上仗半場失誤多願承責　武磊稱球隊需整體配合

亞洲盃直擊｜李康仁梅開二度 韓國首擊3：1挫巴林 黃喜燦傷臀缺陣情况堪憂

亞洲盃直擊｜港足相隔56年再戰亞洲盃　陳肇鈞建功　首擊1：3惜負阿聯酋

亞洲盃直擊｜為港足建功兼取賽事第1000球列史冊　陳肇鈞：從無懷疑自己能力

亞洲盃直擊｜港足遭VAR改罰兩球12碼兼食詐糊　安達臣稱判決非常欠運

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 亞洲盃 港足 安違臣 亞洲盃決賽周 經理 市場部

上 / 下一篇新聞