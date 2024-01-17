明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球︱佐高域苦戰擊退東道主球手　澳網晉級第3圈　16歲安祖娃爆冷挫查比雅 (22:58)

澳洲網球公開賽男單首圈表現未如理想的塞爾維亞「一哥」佐高域，今晚（17日）在次圈賽事再遇苦戰，面對世界排名第43位的主場球手樸比連，需花上3小時11分鐘，才以盤數3：1擊敗對手晉級。

佐高域首盤雖以6：3先下一城，惟樸比連先把握佐高域次盤失準以6：4扳回一城，戰至關鍵的第3盤更一度要打決勝局，「一哥」最終再以7：6（7：4）、6：3連下兩城淘汰對手。佐高域說：「我是較幸運的一方。在頭幾輪賽事中，你的對手毫無包袱，往往交出最好表現。上圈以及這次的對手，都是非常優秀的球員，希望我之後也可改善。」此外，4號種子史拿以3盤6：2淘汰荷蘭籍的謝斯柏迪莊。

女單2號種子莎芭倫卡及6號種子查比雅同遇年僅16歲的「初生之犢」挑戰，結果莎芭倫卡以直落兩盤6：3、6：2擊敗捷克籍球手科維杜娃晉身下一圈賽事，惟查比雅則被俄羅斯球手米拉安祖娃爆冷直落2盤淘汰。此外，「媽媽級」名將禾絲妮雅琪亦以盤數1：2反負另一俄籍選手添姆菲娃出局。

其他報道：亞洲盃直擊｜國足0：0打和黎巴嫩　首兩戰連和兼「食白果」　戴偉浚被撐中面部負傷續戰

其他報道：亞洲盃直擊｜港足入籍兵祖連奴仍缺操　安達臣認未補選是賭注　陳俊樂喜見球隊漸掌握逼搶

其他報道：非國盃｜奧拿拿為無緣首戰反擊　強調喀麥隆比曼聯重要　稱已習慣被抨擊

相關字詞﹕體育 澳網 佐高域 史拿 查比雅 米拉安祖娃 嘉奧芙 禾絲妮雅琪 網球 莎芭倫卡 編輯推介

上 / 下一篇新聞