網球︱佐高域苦戰擊退東道主球手　澳網晉級第3圈　16歲安祖娃爆冷挫查比雅 (22:58)

佐高域首盤雖以6：3先下一城，惟樸比連先把握佐高域次盤失準以6：4扳回一城，戰至關鍵的第3盤更一度要打決勝局，「一哥」最終再以7：6（7：4）、6：3連下兩城淘汰對手。佐高域說：「我是較幸運的一方。在頭幾輪賽事中，你的對手毫無包袱，往往交出最好表現。上圈以及這次的對手，都是非常優秀的球員，希望我之後也可改善。」此外，4號種子史拿以3盤6：2淘汰荷蘭籍的謝斯柏迪莊。

女單2號種子莎芭倫卡及6號種子查比雅同遇年僅16歲的「初生之犢」挑戰，結果莎芭倫卡以直落兩盤6：3、6：2擊敗捷克籍球手科維杜娃晉身下一圈賽事，惟查比雅則被俄羅斯球手米拉安祖娃爆冷直落2盤淘汰。此外，「媽媽級」名將禾絲妮雅琪亦以盤數1：2反負另一俄籍選手添姆菲娃出局。

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