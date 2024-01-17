亞洲盃直擊｜國足0：0打和黎巴嫩　首兩戰連和兼「食白果」　戴偉浚被撐中面部負傷踢足全場 (21:39)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

這場比賽於在世界盃球場之一的圖瑪瑪球場舉行，今仗明顯較多位於中東的黎巴嫩球迷入場，儼如擁有半個主場，打聲氣遠勝國足球迷，而去年10月上任的中國足協主席宋凱亦是14,137個座上客的其中一人。上仗只能悶和塔吉克隊的國足，此役排出較為保守的5-3-2陣式作賽，其中港產中場的戴偉浚續擔正，於左路為取代譚龍的前鋒張玉寧及武磊穿針引線，至於傷癒的中場老將吳曦則先列後備。

兩軍開賽後踢來謹慎，15分鐘，戴偉浚被對手起腳解圍時，連消帶打鞋底撐中其面頰和嘴角倒地，經視像裁判（VAR）介入後，韓國籍球證高亨進仍決定不向犯規者拔牌，而僥倖沒有嚴重受傷的戴偉浚其後需貼上膠布繼續作賽。黎巴嫩其後佔上風，表現活躍的中場馬圖克和翼鋒查亞班，於24分鐘先後射門和頭槌攻門未竟全功。31分鐘，張玉寧起腳撐中對方球員身體領取此仗首面黃牌，不久查亞班右路後上勁射中網側令國足抹一額汗。

國足在44分鐘差點打開紀錄，張玉寧於敵軍禁區內射門被黎巴嫩門將馬塔爾拍出，武磊衝門叩關不果，再奪得皮球的張玉寧轉身快射，又被馬塔爾撲出底線。馬圖克不久還以顏色於左路怒射中楣彈出，結果兩軍上半場互交卷。

下半場接戰僅3分鐘，戴偉浚開角球予中堅蔣光太頭槌攻門被馬塔爾沒收。52分鐘，黎巴嫩中場蘇魯爾禁區頂接應右路橫傳勁射中楣頂彈出，他又於63分鐘施展百步穿揚射術，但又被國足門將顏駿凌托出底線。66分鐘，國足以譚龍及林良銘入替武磊和張玉寧，之後又換入進攻中場謝鵬飛和中場吳曦，惟兩軍始終忘帶射門鞋下，終以0：0言和終場。國足及黎巴嫩下仗將在下周一晚分別對卡塔爾和塔吉克。

有入場的中國球迷Duncan、Even及苗先生賽後均稱，雖不滿意賽果，但也是意料之中。Duncan慨嘆32歲前鋒武磊年紀漸大，有點力不從心，今屆肩負重任下也踢得有點壓力；女球迷Even笑言盼最後一場打和卡塔爾隊，以3場和波出線。

另外，泰國隊今晨在F組首輪藉25歲前鋒素柏猜於26和48分鐘梅開二度，以2：0輕取吉爾吉斯隊，同組沙特阿拉伯隊亦旗開得勝，憑翼鋒加列比及中堅艾布拉希先後在78分鐘和補時6分鐘建功，以2：1絕殺於14分鐘藉12碼先拔頭籌的阿曼隊。

鳴謝：卡塔爾航空

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