明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞洲盃直擊｜國足0：0打和黎巴嫩　首兩戰連和兼「食白果」　戴偉浚被撐中面部負傷踢足全場 (21:39)

中國國家足球隊（國足）繼日前在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周A組首戰與塔吉克隊互交白卷後，今晚（17日）又在次輪以0：0打和黎巴嫩隊，賽後仍未響頭炮和仍未有入球下，兩戰得兩分，暫落後稍後主場迎戰塔吉克的卡塔爾1分，至於首仗吞東道主3蛋的黎巴嫩則取得今屆第1分。此外，中國球迷Duncan、Even及苗先生均稱，雖不滿意賽果，但也是意料之中。Duncan慨嘆32歲前鋒武磊年紀漸大有點力不從心，也踢得有點壓力；女球迷Even笑言盼最後一場打和卡塔爾隊，以3場和波出線。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

這場比賽於在世界盃球場之一的圖瑪瑪球場舉行，今仗明顯較多位於中東的黎巴嫩球迷入場，儼如擁有半個主場，打聲氣遠勝國足球迷，而去年10月上任的中國足協主席宋凱亦是14,137個座上客的其中一人。上仗只能悶和塔吉克隊的國足，此役排出較為保守的5-3-2陣式作賽，其中港產中場的戴偉浚續擔正，於左路為取代譚龍的前鋒張玉寧及武磊穿針引線，至於傷癒的中場老將吳曦則先列後備。

兩軍開賽後踢來謹慎，15分鐘，戴偉浚被對手起腳解圍時，連消帶打鞋底撐中其面頰和嘴角倒地，經視像裁判（VAR）介入後，韓國籍球證高亨進仍決定不向犯規者拔牌，而僥倖沒有嚴重受傷的戴偉浚其後需貼上膠布繼續作賽。黎巴嫩其後佔上風，表現活躍的中場馬圖克和翼鋒查亞班，於24分鐘先後射門和頭槌攻門未竟全功。31分鐘，張玉寧起腳撐中對方球員身體領取此仗首面黃牌，不久查亞班右路後上勁射中網側令國足抹一額汗。

國足在44分鐘差點打開紀錄，張玉寧於敵軍禁區內射門被黎巴嫩門將馬塔爾拍出，武磊衝門叩關不果，再奪得皮球的張玉寧轉身快射，又被馬塔爾撲出底線。馬圖克不久還以顏色於左路怒射中楣彈出，結果兩軍上半場互交卷。

下半場接戰僅3分鐘，戴偉浚開角球予中堅蔣光太頭槌攻門被馬塔爾沒收。52分鐘，黎巴嫩中場蘇魯爾禁區頂接應右路橫傳勁射中楣頂彈出，他又於63分鐘施展百步穿揚射術，但又被國足門將顏駿凌托出底線。66分鐘，國足以譚龍及林良銘入替武磊和張玉寧，之後又換入進攻中場謝鵬飛和中場吳曦，惟兩軍始終忘帶射門鞋下，終以0：0言和終場。國足及黎巴嫩下仗將在下周一晚分別對卡塔爾和塔吉克。

有入場的中國球迷Duncan、Even及苗先生賽後均稱，雖不滿意賽果，但也是意料之中。Duncan慨嘆32歲前鋒武磊年紀漸大，有點力不從心，今屆肩負重任下也踢得有點壓力；女球迷Even笑言盼最後一場打和卡塔爾隊，以3場和波出線。

另外，泰國隊今晨在F組首輪藉25歲前鋒素柏猜於26和48分鐘梅開二度，以2：0輕取吉爾吉斯隊，同組沙特阿拉伯隊亦旗開得勝，憑翼鋒加列比及中堅艾布拉希先後在78分鐘和補時6分鐘建功，以2：1絕殺於14分鐘藉12碼先拔頭籌的阿曼隊。

鳴謝：卡塔爾航空

亞洲盃直擊報道：

亞洲盃直擊｜港足入籍兵祖連奴仍缺操　安達臣認未補選是賭注　陳俊樂喜見球隊漸掌握逼搶

亞洲盃直擊｜國足明鬥黎巴嫩爭出線　主帥認上仗半場失誤多願承責　武磊稱球隊需整體配合

相關字詞﹕體育 亞洲盃 國足 中國隊 黎巴嫩 戴偉浚 武磊 張玉寧 吳曦 編輯推介

上 / 下一篇新聞