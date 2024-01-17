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非國盃｜奧拿拿為無緣首戰反擊　強調喀麥隆比曼聯重要　稱已習慣被抨擊 (18:31)

曼聯門將奧拿拿日前雖趕及賽前抵埗非洲國家盃主辦國科特迪瓦，卻被喀麥隆隊棄用，結果球隊在C組首戰只能打和幾內亞隊，他事後被抨擊，今晨（17日）反擊稱國家隊雖與效力的球會就像父母，卻始終會以前者為先。

奧拿拿於周一凌晨為曼聯上陣戰畢英超主場打和熱刺，隨即乘私人飛機南下科特迪瓦，據報在喀麥隆對幾內亞隊賽前3小時及時歸隊，卻被教練桑治棄用，令他當時十分光火，需由在場人士安撫。

27歲的奧拿拿其後接受法國傳媒Canal Plus訪問時說：「我有很多話要說，但國家隊此際正出席非國盃，我現只能三緘其口。我所做的一切都是為了祖國。國家隊與曼聯就像是我的雙親，但我仍會以國家為先，亦由於此，我現身處這裏。我們現在同心協力。將會獲得勝利。我一直被批評，現已成習慣。」喀麥隆下仗將在周六凌晨大戰上屆冠軍塞內加爾隊。

另外，今晨E組馬里隊2：0勝南非隊、納米比亞隊1：0絕殺突尼斯隊；D組布基納法索隊也以1球絕殺毛里塔尼亞隊、阿爾及利亞隊1：1打和安哥拉隊，而明晚起將依次舉行A組赤道幾內亞對幾內亞比紹隊、榜首科特迪瓦隊主場大戰尼日利亞隊和B組埃及對加納隊。

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