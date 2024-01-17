亞洲盃直擊｜港足入籍兵祖連奴仍缺操　安達臣認未補選是賭注　陳俊樂喜見球隊漸掌握逼搶 (07:00)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足周日在亞洲盃C組首仗1：3不敵阿聯酋隊後，續在卡塔爾大學訓練場備戰，前日只有正選以外的球員參與訓練，大軍昨晚如常操練，不過球隊入籍兵的傷患問題仍屬關注所在，傑志兩將祖連奴及艾里奧因傷仍未能參與全課操練，前者只是觀操，很大機會第2場續缺陣，艾里奧則在助教陪同下單獨恢復訓練；至於缺態的謝家強則終於參與了分隊賽等全課操練。而首仗兩名正選胡晉銘及陳晉一在完賽後有輕微不適，完成熱身後只在場邊緩步跑等恢復訓練。

安達臣收操後透露，若艾里奧康復進展良好，仍有機會對伊朗隊先列後備。被問到祖連奴仍有傷下，為何沒在首仗賽前的限期前補選更換名單，他解釋因沒有港將能有這名33歲傑志翼鋒的質素，對方亦稱最後一場分組賽對巴勒斯坦隊關鍵戰可復出，「我曾考慮很久是否換走他，但若他狀態好，是可一己之力改變賽果。有時參與大賽就像玩啤牌，需要有這些賭注，若果博贏，他或許會有再多一場比賽（淘汰賽）」。李毅凱則透露已跟標準流浪解約，稱先專注亞洲盃再決定下一站。

將對近年老對手的西亞一哥伊朗隊，安達臣稱對方多名主力都來自歐洲主流聯賽，承認搶分相當困難：「伊朗有很多高質素球員，上次在世界盃外圍賽我們輸0：4，他們有球員來自波圖、羅馬及飛燕諾等歐洲勁旅，我們沒有這些選擇，可以做的是盡全力做好準備，避免再犯之前交手時的失誤，這是很困難。他們首場大勝後可能今仗會輪換，以準備最後一場對阿聯酋，這樣我們才可能有很小機會取得好賽果」。

中場陳俊樂稱，對阿聯酋上半場一直逼搶，令對手由短傳組織到有段時間要大腳長傳，做到部署和感覺「有得鬥」 ，「過往對西亞球隊比較一面倒，好多時都是無得踢和受壓，只得零星攻勢。但上場製造了很多埋門都有威脅，自己在中場也搶了不少第二點。由之前熱身賽都感覺到，大家都開始掌握到逼搶踢法」。樂仔於周一在亞洲盃期間度過28歲生日，他稱目前屬當打時期，期望協助球隊在分組賽出線，又認為陳肇鈞上仗取得入球，加強了一眾隊友信心，「希望我們下場都可把握到埋門機會」。

鳴謝：卡塔爾航空

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