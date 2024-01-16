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甲一季後賽4強｜東方挫永倫先拔頭籌　滿貫大勝福建劍指總決賽 (22:40)

香港甲一組男子籃球聯賽今晚（16日）假修頓室內場上演季後賽4強大戰，香港東方在尾場以74：69力克永倫，在三場兩勝制下先拔頭籌；常規賽「一哥」滿貫在頭場以88：55擊敗康仁福建。4強第2戰將於周四上演，東方及滿貫只要再贏一仗，即可殺入總決賽。

東方在常規賽曾以88：79擊敗永倫，兩隊在季後賽碰頭同樣鬥得激烈，東方有內線「雙塔」麥洛連和卜聿揚在禁區盡佔優勢，兩人包辦球隊過半分數，助東方半場領先40：35。

永倫下半場急起直追，其中泰那決勝節獨得12分，包括轟入兩記三分兼射兩罰全中，一度領軍將分差縮窄至兩分。不過東方有麥洛連和卜聿揚各得「雙雙」，前者取28分及19個籃板，後者貢獻18分及14個籃板進帳，加上陳兆榮攻入11分，最終仍以5分優勢驚險勝出，場數領先1：0。

頭場方面，滿貫在常規賽9戰全勝，包括本月2日的常規賽曾以91：71大勝福建，以首名直入季後賽4強。「綠軍」是役全民皆兵，共12人上陣皆有得分，包括蓋帝斯貢獻「雙雙」的26分及13個籃板，土炮蔡再懃和李琪分別得19及13分，終以88：55大勝福建先拔頭籌。

另外，全華班的南青在常規賽以1勝8負排榜尾，他們在配分制的單循環名次賽先以66：87負漢友，再以58：82不敵建龍飛馬，無論明晚鬥崇德飛鷹的賽果如何，也篤定下季降班至甲二。

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