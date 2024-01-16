名宿訪港｜賀歲盃門票周四公開發售　票價介乎180至980元 (19:30)

「FWD富衛保險賀歲盃」將於下月13日的大年初四下午5時，於香港大球場上演，主辦單位早前宣布加入前意大利「金童」迪比亞路、巴西「李三腳」李華度及西班牙隊史神射手大衛韋拿，令世界明星隊合共有16人訪港參戰。至於香港明星隊亦有陳肇麒、山度士、李健和、陳偉豪及歐偉倫等名宿；現役戰將則有港足隊長葉鴻輝及早前由日本回流返港「搵食」的歐陽耀冲等。

門票將於本周四（18日）上午11時於FWD MAX生活體驗平台公開發售，票價由180元至980元，其中180元為長者及小童特惠票（主層北翼部分位置）；高層座位一律不劃位，分600及280元兩種；主層一律劃位，其中東、西翼較正中位置全為980元，近四邊角球旗位置則分800及600元兩種，而南翼及北翼部分位置則為400元。

富衛保險賀歲盃賽事資料

日期：2024年2月13日（星期二，大年初四）

開賽時間：下午5時

場地：香港大球場

賽事：世界明星隊 對 香港明星隊

票價：港幣180元 至 980元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台 ( fwdmax.fwd.com.hk )

世界明星隊名單：

迪比亞路、托迪、李華度、大衛韋拿、史奈達、佩奧爾、馬特拉斯、華朗、大衛占士、祖利奧施薩、施維斯達、希比亞、卡維奴、摩連迪斯、文迪斯、文迪達

香港明星隊名單：

范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、高尼路、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫、安基斯、歐陽耀冲

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