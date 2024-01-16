亞洲盃直擊｜國足明鬥黎巴嫩爭出線　主帥認上仗半場失誤多願承責　武磊稱球隊需整體配合 (20:17)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

中國隊上周六首仗在後衛朱辰傑尾段頭槌入球，但視像裁判（VAR）指隊友蔣光太越位而判無效，最終只能與首戰決賽周的塔吉克隊互交白卷，被對方取得隊史第1分。

世界排名79名的國足明晚將於圖瑪瑪球場鬥暫列榜尾排107名的黎巴嫩隊。恩高域出席賽前記者會時稱分析了上場失分的問題，也稱早知賽程比黎巴嫩休息少一天，故球隊已準備好迎接今仗，力爭入球。問到是否關鍵一戰，他說：「第一場贏輸都不會影響分組賽形勢，緊接球隊會逐場準備，爭取能取的分數」。

被問到如何看待黎巴嫩隊的弱點，恩高域則說，與其談對手弱點，更願意討論己隊問題，承認上仗麾下表現是有些壓力，「賽前討論對手的弱點是不尊重的。我們上仗上半場控球處理不好，也有些緊張，上半場失誤比其他參賽球隊總和還要多，下半場經調整明顯是有改善，我來承擔球員失誤的責任。經過首場檢討，今仗我們要發揮球員特點，而且對手仍未取分下肯定會有變動，比賽一定很精彩」。

一對正選前鋒武磊及譚龍上仗攻門機會寥寥，問到如何激發武磊的特點，恩高域稱這名國足頭號射手的水準和能力不容置疑，其發揮對球隊相當重要，「球隊作為一個整體，需要讓他發揮更從容舒適」。至於問到會否變陣，他笑言在賽前較難回答，僅稱現代足球在一場比賽也需要用兩種陣式。他另讚揚陣中唯一入籍兵、29歲中匯蔣光太在後防全能，希速度及身體對抗，同時可傳授經驗及樹立榜樣，助年輕後衛隊友成長。

同場出席的武磊也稱球隊是個整體，「上場比賽後通過影片發現了一些問題，我們會從中找辦法解決。球隊進攻不只是靠前鋒，防守也不是只靠後衞，而是通過整體戰術配合，我相信經磨合後會越來越好」。武磊認為首仗打和後，球隊上下都知道今仗的重要性，對手情况亦然，「我們已做好困難準備，希望努力將第二場打好，爭取分組賽出線的目標」。他續稱看過各隊首輪比賽後，亞洲球隊在對抗及比賽節奏越來越強，「球隊在之前熱身賽時狀態不是特別好，希望往後比賽在身體對抗方面能有改善」。

黎巴嫩隊在揭幕戰以0：3大敗予東道主兼衛冕的卡塔爾隊，主教練拉度奴域承認首戰受對方有眾多觀眾助威的氣氛影響，導致有很多失誤，包括6、7次攻門都無法轉化成入球。他又稱尊重國足，是好球隊和有經驗球員，「球員都在一個非常强的聯賽比賽」，表明陣容會作多個調動，有信心明仗表現會有改善，爭取比首仗更好成績。同場出席的黎巴嫩入籍兵查迪也稱國足是強隊，「國家有很多球員選擇，從影片看到中國足球水準很好，但當比賽時我們就會有百分百信心擊敗對手，會以全取3分為目標」。

鳴謝：卡塔爾航空

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