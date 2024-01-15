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名宿訪港｜世界足球傳奇盃本周六上演　史高斯杜迪克因傷病退出　傑斯大衛占士取替訪港 (23:10)

「世界足球傳奇盃2024」本周六（20日）下午於香港大球場上演。賽會今（15日）公布，原本領銜「史高斯傳奇隊」出戰的曼聯名宿史高斯，因出發前感染肺炎，決定缺席賽事，並由其另一「七小福」成員傑斯頂上參賽。「奧雲大師隊」亦有門將杜迪克因傷棄戰，改由另一前利物浦門將大衛占士來港應戰。

今次名宿賽原定由「奧雲大師隊」對「史高斯傳奇隊」，國際球星包括前世界足球先生及金球獎得主的葡萄牙前國腳費高，阿仙奴名宿皮利斯及基拔圖施華，麥馬拿文、史米沙、希斯基及貝加等多名利物浦名宿，以及史高斯、奧雲、基利士比及布朗等曼聯名將。賽事於本周六下午4時於香港大球場上演，分3節各踢30分鐘。

不過，主辦機構「美亞綜藝」今宣布，原定領銜出戰的曼聯名宿史高斯，因染疫決定退賽，將由其昔日曼聯戰友的名宿傑斯取代訪港。至於另一原定來港參賽的2005年利物浦歐聯冠軍隊成員杜迪克，則因傷退出，將由另一「紅軍」名宿的前英格蘭國腳門將大衛占士頂替出戰。

相關賽事門票現正於購票通（Cityline）公開發售，票價由$100至$980元，至截稿前各價位仍未售罄。

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