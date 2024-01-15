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亞洲盃直擊｜李康仁梅開二度　韓國首擊3：1挫巴林　黃喜燦傷臀缺陣情况堪憂 (22:08)

爭取64年來首揚威亞洲盃的韓國隊今（15日）晚有個好開始，在E組首戰藉巴黎聖日耳門（PSG）翼鋒李康仁梅開二度，領銜以3：1打敗巴林隊旗開得勝。惟效力狼隊的前鋒黃喜燦賽前因臀部受傷未入比賽名單，情况堪憂。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

韓國隊此役以曹圭成掛帥，配合李康仁和李在城兩邊側擊，隊長孫興慜從後策應居多。「太極虎」差點在7分鐘先失守，但無人看管的巴林隊中場馬漢迎頂角球高出。韓國及後雖控球在腳，但面對巴林的嚴密後防顯得「老鼠拉龜」，更屢被對方打反擊，迫使眾守將唯有以超技術阻截，結果包括後防大將金玟哉在內3名球員，在開賽28分鐘內便領黃。

韓國其後有曹圭成、孫興慜及李在城等先後失機，及至38分鐘終打開紀錄，當時韓國球員中場快開罰球，在左路接應直線傳球的李在城底線傳中予中場黃仁範射入。44分鐘，李康仁主射罰球越楣而出，孫興慜則在補時首次射門「中龍」，但又被巴林門將盧科拿沒收，而後者隊友右閘班拿迪完半場前疑足踝受傷退下火線。

下半場接戰僅6分鐘，巴林藉鋒將艾哈沙殊射入扳平，不久曹圭成門前又失機，李康仁則於56分鐘破網，助韓國再度領前，兩分鐘後亦有孫興慜禁區內抽射被盧科拿拍出。69分鐘，李康仁又把握機會射入，個人梅開二度下，終助韓國以3：1勝出。

值得一提的是，孫興慜雖屢失良機，並在完場前因禁區內「插水」而領黃，但他此仗每次觸球時均獲現場球迷隨即歡呼喝采，受歡迎程度可見一斑。韓國下仗會在周六晚對約旦隊。

鳴謝：卡塔爾航空

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