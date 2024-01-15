明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜海倫福仔建功　難阻曼聯遭熱刺逼和兩輪不勝　坦帥冀前線擦出更多火花 (18:31)

曼聯今晨（15日）於英超主場雖有前鋒海倫傳射居功，但最終被熱刺逼和2：2，連續兩輪聯賽不勝。不過賽後「紅魔」主帥坦夏格仍不忘稱讚前線發揮理想，並期望可不斷進步擦出更多火花。

英國富商拉特克里夫今首以新班主之一的身分作壁上觀，已早前被伯明翰解除教職的曼聯名宿朗尼仍現身奧脫福球場。

開賽僅3分鐘，曼聯前鋒拉舒福特殺入禁區後被對手截走皮球不遠，其前線拍檔海倫隨即勁射死角破網。19分鐘，熱刺由前鋒李察利臣接應角球傳中頭槌頂入扳平。40分鐘，拉舒福特與海倫在敵軍禁區內「撞牆」入楔後妙射得手再度領先。

不過，是役熱刺有隊長孫興慜因要為韓國隊出戰亞洲盃而缺陣，由外借來投的迪姆華拿上演「地標」戰，整體攻勢仍銳利，雖後衛烏杜治及基斯甸羅美路的頭槌攻門先後中楣，但仍靠中場賓坦古亞於46分鐘接應隊友傳送殺入禁區近門射入，最終雙方打和2：2。賽後曼聯21戰得32分暫列第7，熱刺則21戰得40分續居第5。

雖近兩輪聯賽僅1和1負，但坦夏格仍滿意麾下這仗整體發揮，並特別點名稱讚入球的海倫及「福仔」，期望他們可不斷進步擦出更多火花，又認為「球隊進步的過程中，前線能取得入球尤其關鍵」。

其他報道：西超盃｜雲尼斯奧斯「戴帽」 皇馬大勝巴塞第13次封王 沙維認一敗塗地公開道歉

其他報道：桌球｜奧蘇利雲倫敦大師賽膺最老冠軍　8度奪冠超越亨特利寫歷史

其他報道：籃球｜香港金牛赴塞爾維亞集訓　楊睿騏盼學新技術兼鍛鍊意志

其他報道：亞洲盃直擊｜為港足建功兼取賽事第1000球列史冊　陳肇鈞：從無懷疑自己能力

其他報道：亞洲盃直擊｜港足遭VAR改罰兩球12碼兼食詐糊　安達臣稱判決非常欠運

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 英超 曼聯 紅魔 熱刺 坦夏格 海倫 拉舒福特 特拉克里夫 賓坦古亞 李察利臣

上 / 下一篇新聞