英超｜海倫福仔建功　難阻曼聯遭熱刺逼和兩輪不勝　坦帥冀前線擦出更多火花 (18:31)

英國富商拉特克里夫今首以新班主之一的身分作壁上觀，已早前被伯明翰解除教職的曼聯名宿朗尼仍現身奧脫福球場。

開賽僅3分鐘，曼聯前鋒拉舒福特殺入禁區後被對手截走皮球不遠，其前線拍檔海倫隨即勁射死角破網。19分鐘，熱刺由前鋒李察利臣接應角球傳中頭槌頂入扳平。40分鐘，拉舒福特與海倫在敵軍禁區內「撞牆」入楔後妙射得手再度領先。

不過，是役熱刺有隊長孫興慜因要為韓國隊出戰亞洲盃而缺陣，由外借來投的迪姆華拿上演「地標」戰，整體攻勢仍銳利，雖後衛烏杜治及基斯甸羅美路的頭槌攻門先後中楣，但仍靠中場賓坦古亞於46分鐘接應隊友傳送殺入禁區近門射入，最終雙方打和2：2。賽後曼聯21戰得32分暫列第7，熱刺則21戰得40分續居第5。

雖近兩輪聯賽僅1和1負，但坦夏格仍滿意麾下這仗整體發揮，並特別點名稱讚入球的海倫及「福仔」，期望他們可不斷進步擦出更多火花，又認為「球隊進步的過程中，前線能取得入球尤其關鍵」。

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