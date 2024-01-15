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西超盃｜雲尼斯奧斯「戴帽」　皇馬大勝巴塞第13次封王　沙維認一敗塗地公開道歉 (18:03)

西班牙超級盃決賽今晨（15日）於沙特阿拉伯舉行，皇家馬德里憑鋒將雲尼斯奧斯祖利亞開賽39分鐘內大演帽子戲法，領銜以4：1大勝宿敵巴塞隆拿，第13次封王，亦是兩度執教皇馬的安察洛堤在球隊累計第11個錦標。相反巴塞主帥沙維則勢添壓力，他賽後承認球隊此役一敗塗地，並向球迷道歉，但仍憧憬今季餘下3項賽事衝擊錦標。

23歲翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞在7分鐘便為皇家馬德里打開紀錄，後於10分鐘接應巴西隊隊友洛迪高高斯傳中梅開二度。衛冕之師巴塞隆拿憑前鋒羅拔利雲度夫斯基在33分鐘射入「窩利」追近紀錄。39分鐘，雲尼斯奧斯於禁區被巴塞守將朗奴阿拿奧祖拉跌獲判12碼，他親自操刀射成3：1。洛迪高高斯其後64分鐘埋齋，終助皇馬以4：1挫有阿拿奧祖因在71分鐘再度侵犯雲尼斯奧斯而「兩黃一紅」的巴塞，並令後者連同西甲和西班牙盃連續3次向皇馬稱臣。

皇馬教練安察洛堤說：「我沒想過己隊這麼快便入3球，這須歸功雲尼斯奧斯。這仗並不易踢，賽果未能反映事實。即使領前3：1，兩軍仍是勢均力敵，但當我們入第4球後，對手似已投降。」雲尼斯奧斯是役先拔頭籌後，曾展示皇馬前球星基斯坦奴朗拿度（C朗）的招牌慶祝入球方式，對此他回應道：「我這樣慶祝是為了C朗，因為他是我的偶像。他現於沙特聯落班，我認為這裏的球迷對我有一份特別的愛。」

巴塞主帥沙維則說：「這是一次慘敗，球隊一切都不足，無法展示應有的決賽表現。這是今季其中一場最糟糕的比賽，我要向支持者致歉。」他敦促麾下須撥亂反正，為西甲、西班牙盃和歐聯爭標而奮戰。此外，基羅納昨在西甲作客打和艾美利亞1：1，賽後以1分反壓少踢1場的皇馬升上榜首，並以8分拋離分列第3和4位的畢爾包及巴塞。

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