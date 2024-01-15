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桌球｜奧蘇利雲倫敦大師賽膺最老冠軍　8度奪冠超越亨特利寫歷史 (17:37)

倫敦桌球大師賽今晨（15日）上演決賽，英籍世界一哥奧蘇利雲克服落後3：6的劣勢，以10：7反勝「機師」卡達，以48歲又10日之齡膺最年長冠軍，同時憑8度封王超越「桌球皇帝」亨特利，成為歷來奪冠次數最多球員。

倫敦桌球大師賽決賽採19局10勝制，奧蘇利雲開局平平，一度落後局數3：6。「火箭」在第二節及時回勇，打出兩棒50+扳平局數6：6，卡達轟出一棒127度再贏一局，並以9棒「破百」寫下單屆賽事紀錄。

不過，奧蘇利雲隨後把握對手失誤連贏4局，以10：7反勝卡達，相隔7年再奪冠，其職業生涯累積贏得79項錦標，當中在「三大賽」得第23冠。他在賽後興奮表示：「我只想享受桌球、打好比賽，若能夠贏得冠軍是額外獎勵。感謝球迷多年來的支持，我會繼續努力，直到我不能再打球為止」。

奧蘇利雲在今季連贏英國錦標賽和桌球大師賽，只要他在5月世界賽封王，即可成為繼戴維斯、亨特利及威廉斯後，歷來單4位單季「全滿貫」球員。

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