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籃球｜香港金牛赴塞爾維亞集訓　楊睿騏盼學新技術兼鍛鍊意志 (16:20)

香港金牛籃球隊日前出發前往歐洲籃球強國塞爾維亞，進行為期27天的海外集訓，為出戰來季全國男子籃球聯賽（NBL）做好準備。

這次海外集訓由新教練解立彬領軍，率領港將楊睿騏、星級球員朱松瑋等12位球員及教練團參加，日前續約及新加盟的3位球員陸翊銘、孫晨然和馬光翰亦有隨隊。在這次集訓，金牛每日會接受當地籃球學校教練設計的練習，提升射球、運球等個人技術。另外，教練團亦會安排隊內對抗賽等訓練，提升球員的實戰能力。

楊睿騏直言期待到塞爾維亞集訓，他表示：「塞爾維亞籃球在歐洲很有名，當地聯賽、青訓發展等都很完善，成功培訓出約基治這種NBA MVP級球星，我期待在當地教練指導下學到新技術。」當地天氣近日長期處於零下狀態，楊睿騏笑說寒冷天氣可順便提升全隊鬥志：「這裡每天都是約負6至7度，不要說練波，要離開暖暖的牀鋪起身都有難度，不過作為職業球員就是要克服所有難題，當鍛鍊意志力。」

教練解立彬表示這次海外集訓將以提升個人技術、體能和戰術意識為主，同時亦希望加強球員間的默契，他表示：「球隊陣中有很多新球員，彼此間未合作過，我期望這次集訓大家可以混熟起來，場內場外都產生默契。同時希望透過密集式訓練，了解各球員的強項和弱點，再針對性地作出改善。」

除了接受高強度訓練，金牛亦有機會現場欣賞歐洲高水平的籃球賽事，進一步開拓籃球視野。

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