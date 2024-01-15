亞洲盃直擊｜為港足建功兼取賽事第1000球列史冊　陳肇鈞：從無懷疑自己能力 (09:55)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

陳肇鈞在對阿聯酋隊的下半場初段接應艾華頓傳中門前掃入，不但為港足今屆首仗即取開齋入球，更是亞洲盃史上第1000個入球，令他賽後即獲賽會及傳媒蜂擁訪問。

Philip稱成為賽事第1000球的球員是值得慶祝，但因落敗而不太高興，「扳平個刻我覺得是有機會取到分，但因為一、兩個判決或防守上不足而失波。球證是比賽一部分不必再多講，我們不會再逗留這個位，向前想方法爭晉級，給球迷睇到球員最好一面」。港足主帥安達臣在賽後記者會也恭喜麾下列入史冊，稱Philip在前場總能帶來威脅。

參加亞洲盃決賽周，陳肇鈞形容是「超大舞台」，「想話畀人聽我們可以有能力挑戰任何一隊，無論世界排名高我們一倍的，都可以構成威脅，不會因為對方踢過世界盃而踢法保守，而是一樣緊逼、一樣去埋門，希望球隊未來無論這代還是下一代都繼續按這方向走，而非縮在後面等人攻」。Philip在安達臣麾下累積4個入球，他稱這挪威籍教頭熟知其優點，「他知道我在比賽去到咩位可做到甚麼，我希望可一路提供到服務給他，再講為香港隊要我守龍都無所謂，亦希望未來有更多球員配合到這踢法，這是大家都想見到的事。港隊很多年來踢法都是比較保守，現在轉了踢法真的直接製造了威脅，只是賽果未能反映」。

陳肇鈞於2022年夏天約滿傑志後，曾有大半年未有落班，他稱從來都無懷疑自己能力，如今能在亞洲盃決賽周入球，直言先要歸功自己，「當然當中都有很多人幫過我，大家都知近年在香港踢波超級難，每日都是捱打，但我從來都無停過，或者當中有諗過繼唔繼續（踢波），結果繼續到在亞洲盃入到波，這是每個人應有的鬥志，從來唔可以放棄自己，唯一殺到自己亦只有自己。就算現在我31歲，都在諗緊有咩缺點，一路去諗如何進步」。

鳴謝：卡塔爾航空