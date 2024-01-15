亞洲盃直擊｜港足遭VAR改罰兩球12碼兼食詐糊　安達臣稱判決非常欠運　 (03:39)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足闊別56年再戰亞洲盃決賽周，最終以1：3負阿聯酋隊，其中3度被VAR審視後推翻判決，包括兩球改判12碼而失波，第一球指後衛周緣德禁區內犯手球，第二球則指陳晉一踢跌對手，還有後備入替的米高補時入球被指手球在先改判「詐糊」。

安達臣在賽後記者會稱，為球隊表現感驕傲，並直言對今場新加坡籍球證的判決感到非常欠運，「有些50/50情况都判我們犯規，這兩球12碼在歐洲足球絕對不會出現」。安達臣高興今仗取得入球，但失望在入球數分鐘後失第2球，需要繼續改進，又直言對阿聯酋及此前友賽沙特阿拉伯隊，不喜歡這兩支西亞隊球員容易倒地博犯規的作風。

對於犯天條，港足左閘陳晉一賽後稱「仍未好消化到」，但會接受判決及承擔責任。「一仔」稱：「與其說欠運，自己可再做好點，證明我們有力一戰，對手亦踢得不算舒服。對方技術水平和體能都在我們之上，但不代表會我們來到這裏很容易被取走3分。」他續道，雖然阿聯酋在世界排名等各方面都優於港足，但經過集訓及多場閉門友賽後，覺得球隊可在亞洲盃「爭取到一些東西返來」。同輸12碼的周緣德認為判決太嚴，更稱球證整場執法都不利港足，除了提及米高的詐糊，還有史提芬彭利拿完場前在禁區被撞跌亦未有示意。

C組另一場，伊朗隊4：1輕取巴勒斯坦隊後居榜首，阿聯酋同得3分緊隨，港足比巴勒斯坦失少一球而暫列第3。

鳴謝：卡塔爾航空

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