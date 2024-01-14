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亞洲盃直擊｜港足打氣團聚集場外大合照　步入球場形成一片紅海　死忠：夢想成真 (21:57)

港足打氣團抵達卡塔爾現身在亞洲盃決賽周！香港足球代表隊即將在卡塔爾出戰56年來首場亞洲盃決賽周賽事，在C組分組賽對阿聯酋隊。約40、50名遠征這個西亞國度入場打氣的香港球迷，賽前在場外聚集形成一片「紅海」，當中不少人步入球場一刻更份外激動。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足球迷組織「香港力量」和「波台黐線佬」聯合了40、50名遠征卡塔爾的球迷「聯合軍」，於賽前兩小時於比賽球場的哈利法國際球場聚集拍大合照。球迷崔先生由港足於2022年6月在亞洲盃外圍賽出線後，已決定要現場看決賽周，今次請大假將留12天睇足港隊3場分組賽，約花費1.3萬港元，「50多年咁耐先再次入決賽周，呢世人而家唔睇可能之後就無機會，今次都見好多平時唔會專程坐飛機看作客的球迷都來」。他又笑言，來到這個大球場需長途跋涉又要安檢，一班身穿港足紅色球衣球迷步入球場時像是巡遊。

已多次作客撐港足的死忠恆仔估計最終有過百名球迷入場，他與另一死忠Joseph均稱夢想成真，後者抵達球場後更即場大叫「終於嚟到啦！」他說：「好期待開波一刻見證歷史，一直渴望的夢想終於可以達成」。恆仔笑言有球迷今日來到明日返港，然後數天後又再來看港足第二場分組賽。

今仗比賽球場位於世界盃球場之一的哈利法國際體育場，場內的精門攤位亦有售賣香港隊的亞洲盃官方產品，淨紅色T恤和頸巾分別售179里亞爾（約363港元）以及59里亞爾（約127港元），均寫上「中國香港」字樣。此外，現場亦有攤位派發香港特區區旗，不過攤位義工起初將區旗紫荊圖案掉轉方向懸掛，經到場採訪賽事的香港傳媒提點才學識正確掛法。

鳴謝：卡塔爾航空

 

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