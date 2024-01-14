亞洲盃｜南野拓實起孖　日本首擊4：2挫越南旗開得勝 (21:28)

爭取相隔13年再奪冠的5屆盟主日本隊，主帥森保一昨於今屆亞洲盃首擊排出4-2-3-1陣式，其中有傷在身的主力三笘薰、富安健洋及中山雄太均未被列入出場名單，剛傷癒的久保建英則先列後備。前線由細谷真大掛帥，伙拍同樣在法甲效力的伊東純也、南野拓實及中村敬斗攻堅。

11分鐘，日本隊藉一次角球攻勢，後衛菅原由勢遠射被敵軍門將撲出不遠，南野拓實隨即補射入網先開紀錄。不過，越南隊於5分鐘後同樣藉角球攻勢，由阮庭北在近柱接應傳中疑頭槌二傳「撻Q」笠死「藍武士」門將鈴木彩艷扳平比數。戰至33分鐘，越南隊一次罰球攻勢，裴黃越英頭槌攻門被鈴木彩艷撲走不遠，范俊海隨即後上「執雞」，助越南反超前2：1。積極反撲的藍武士於45分鐘，由南野拓實接應中場遠藤航的直線傳送輕鬆射入，再於補時階段由中村敬斗射入世界波再度超前完半場。

換邊後雙方節奏放慢，加上領先的日本改踢防守反擊，越南在前場機會難尋之餘，更被藍武士由後備上陣的前鋒上田綺世在85分鐘「埋齋」，最終日本以4：2擊敗越南，在D組先拔頭籌。至於同組的印尼隊則會在明晚10時30分面對伊拉克隊。

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