亞洲盃直擊｜金判坤領大馬鬥約旦　豪言出線16強　祝願港足決賽周一切順利 (18:36)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

馬來西亞自前年1月由港足前帥金判坤領軍，在外圍賽跟港足同樣成為其中一隊最佳次名晉身決賽周，近11仗取得7勝3和1負的成績，現排130名。金判坤在賽前記者會開場白稱：「很多人知道馬來西亞是美麗及理想居住的國家，但我想介紹馬來足球亦很強、是充滿活力的足球，我們為首場比賽已完全做好準備」。Kim Sir稱經過3周備戰 ，雖然有部分傷兵，但已對排名高43名的約旦隊球員做好資料搜集部署，會盡全力阻擋對手進攻，加上球隊近况不錯提升了信心，明言目標是要出線16強。

金判坤曾執教港足5年半，有本地傳媒現場問及如何看港足近兩年由安達臣執教的表現，他僅稱：「恭喜香港可以參與亞洲盃決賽周，祝願在這項重要賽事一切順利」。

至於同組勁旅韓國隊，將於明晚7時30分出戰E組首仗對巴林隊。「太極虎」對上4屆分別只得2次季軍、1次亞軍及上屆8強不敵冠軍卡塔爾隊，今屆以熱刺球星孫興慜及狼隊前鋒黃喜燦為首12名旅歐球星，由德國名宿奇連士文領軍，銳意自1960年來相隔64年再奪冠。

鳴謝：卡塔爾航空

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