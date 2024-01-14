亞洲盃｜未入選今屆大軍　前隊長黃洋宣布告別港足生涯 (16:55)

在上海出生的黃洋，2012年2月首次代表港足，2017年更首度擔任球隊隊長。他在前年印度舉行的亞洲盃外圍賽3仗悉數以正選上陣；惟過去一年半在所屬球會傑志上陣時間銳減，逐漸淡出大港腳行列，對上一次獲得「喼帽」已是去年9月友賽作客柬埔寨，最終亦未能入圍亞洲盃本地集訓決選名單。

他在社交網帖文寫道：「隨住亞洲盃首場分組賽嘅到來，係時候同港足告別啦。」他亦回應近年有球迷建議他退下來，「要多謝過去一年適時提醒我淡出港隊嘅人，多謝你啲嘅尖銳同真實，無論出於客觀或是主觀嘅表達，我都受益匪淺」。他另感謝近12年來在港足共事過的隊友、教練及後勤人員，強調未來會繼續同行，為港足每一場比賽加油打氣。

其他報道：亞洲盃直撃｜國足首擊悶和塔吉克 朱辰傑頭槌「詐糊」惹議 主帥拒歸咎VAR判決

其他報道：亞洲盃直撃｜港足明晚迎分組賽首擊鬥阿聯酋 安達臣強調累積經驗 葉鴻輝為港征戰14年盼今次享受其中

其他報道：亞洲盃直擊︱港足鬥阿聯酋前續有傷兵潮 安達臣不排除最後補選 周緣德獲讚進步大