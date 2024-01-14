亞洲盃｜未入選今屆大軍　前隊長黃洋宣布告別港足生涯 (16:55)

香港足球代表隊今晚（14日）10時半將迎來56年來首場亞洲盃決賽周賽事，在C組首仗硬撼阿聯酋隊。未有入選大軍的40歲前隊長黃洋，賽前在社交網宣布告別國際賽生涯，留下上陣71次、攻入1球的數據。他在帖文寄語大港腳「保持專業，渴求進步；每一場比賽踢出鬥志，球迷感到被尊重，香港足球就保有持續向上發展嘅希望」。
在上海出生的黃洋，2012年2月首次代表港足，2017年更首度擔任球隊隊長。他在前年印度舉行的亞洲盃外圍賽3仗悉數以正選上陣；惟過去一年半在所屬球會傑志上陣時間銳減，逐漸淡出大港腳行列，對上一次獲得「喼帽」已是去年9月友賽作客柬埔寨，最終亦未能入圍亞洲盃本地集訓決選名單。
他在社交網帖文寫道：「隨住亞洲盃首場分組賽嘅到來，係時候同港足告別啦。」他亦回應近年有球迷建議他退下來，「要多謝過去一年適時提醒我淡出港隊嘅人，多謝你啲嘅尖銳同真實，無論出於客觀或是主觀嘅表達，我都受益匪淺」。他另感謝近12年來在港足共事過的隊友、教練及後勤人員，強調未來會繼續同行，為港足每一場比賽加油打氣。
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