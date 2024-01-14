亞洲盃直撃｜國足首擊悶和塔吉克　朱辰傑頭槌「詐糊」惹議　主帥拒歸咎VAR判決 (02:33)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

世界排名79名的中國隊，在賽前兩場閉門熱身賽曾先後不敵阿曼及港足，今仗上半場受壓於排106名的塔吉克隊，半場4次攻門都未有中龍之餘，更被對手攻門多達12次，但不是射斜就是被門將顏駿凌救出。戰至72分鐘，國足換走表現平平的武磊及戴偉浚後，攻勢隨即大有改善，戰至80分鐘，朱辰傑接應謝鵬飛開出的角球頭槌打破僵局，惟經VAR審視，指另一後衛蔣光太身處越位位置，同時影響對方後衛護空門機會而被判入球「詐糊」，最終國足在慢熱情况下，被全場20次攻門僅2中的塔吉克隊互交白卷，各得1分。

此外，在隊長吳曦因傷缺陣下獲任正選的戴偉浚，今仗在場內數次被球迷用廣東話謾罵，賽後在網上亦被球迷批評表現欠佳。

國足主帥恩高域賽後稱，分組賽首仗對各隊球員都有壓力，導致上半場雙方都有失準，而下半場表現明顯有好轉，重申目標仍是爭取分組賽出線。他又拒將失分歸咎球證判決，稱相比曾有入球被判無效，更失望是球隊未能把握其餘入球機會，「我們得到一分只能向前看，在下場爭取全取3分」。國足下仗將於周三對在揭幕戰0：3負卡塔爾隊的黎巴嫩隊。

至於塔吉克隊主帥施加特稱，對創造歷史取得在亞洲盃決賽周第1分感到高興，認為雙方機會均等，兩隊都值得取分而回，又指球隊缺乏經驗而錯失不少入球機會，「我不覺得中國今場表現比我們好」。

鳴謝：卡塔爾航空

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