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亞洲盃︱卡塔爾揭幕戰派3蛋　澳洲2：0輕取印度旗開得勝　日本三笘薰肯定明晚無緣首戰 (21:47)

亞洲盃今（13日）晨在卡塔爾掀開戰幔，主辦國卡塔爾隊在A組分組賽以3：0大勝黎巴嫩隊，為爭取衛冕打下強心針；另澳洲隊今晚在B組首仗以2：0擊敗印度隊，旗開得勝。

卡塔爾隊首戰強陣出擊，由上屆神射手艾姆斯阿里及艾菲夫在前線掛帥，球隊本有個好開始，上半場5分鐘艾姆斯阿里已將皮球送入敵方網窩，惟因越位在先令入球無效，一直搶攻的主隊終在上半場由艾菲夫在禁區邊起腳得手，以1：0領先上半場，下半場56分鐘，卡軍的艾馬素阿里接應傳中頂成2：0，艾菲夫在下半場補時錦上添花，個人梅開二度並助球隊大勝3：0，此外，澳洲隊在B組分組賽首戰，憑中場積臣艾雲及佐敦保斯下半場建功，以2：0輕取印度隊。

另一方面，本屆賽事奪標大熱門之一的日本隊今日將在7時半亮相，於D組分組賽面對越南隊。「藍武士」教練森保一在多哈舉行的賽前記者會證實，隊中翼鋒三笘薰是役「一定無法上陣」，惟對於這名上月在英超觸傷的白禮頓球員在次仗的上陣機會，森保一則稱會在首戰後檢視其傷勢始再作決定。日本隊次仗會與伊拉克隊交手，並於分組賽煞科戰鬥印尼隊。

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