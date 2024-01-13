網球︱澳網明開鑼　佐高域率先上陣證手腕傷無礙　羅比夫史拿莎芭倫卡登場 (18:14)

上屆澳網冠軍佐高域，本月初代表塞爾維亞隊出戰聯會盃時，曾因右手腕傷勢影響發揮，並以直落兩盤吞敗。不過，他備戰澳網時透露傷勢恢復進度理想，並已準備好爭取衛冕，「我在練習時感覺不錯，也沒有疼痛，且看正式比賽時怎樣」。

這名24項大滿貫錦標得主不諱言，今季目標仍是贏得每項大滿貫，並挑戰生涯首面奧運金牌，他也談到卡路士艾卡拉斯及史拿等新生代球手不容輕視。史拿也將在明日男單首圈鬥荷蘭隊的雲迪桑普，剛於香港網賽封王的羅比夫，則會在另一場對巴西隊代表。女單方面，白俄羅斯籍2號種子莎芭倫卡在首圈鬥德籍代表，已為人母的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪則與波蘭隊的蓮妮特爭晉級。

另外，拉脫維亞籍球手奧斯達賓高今日的WTA阿德萊德公開賽，於女單決賽以直落兩盤6：3、6：2輕取俄籍選手卡莎堅娜，贏得冠軍。

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