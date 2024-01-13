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亞洲盃直撃｜港足明晚迎分組賽首擊鬥阿聯酋　安達臣強調累積經驗　葉鴻輝為港征戰14年盼今次享受其中 (19:25)

經過56年，香港足球代表隊再度參與亞洲盃決賽周，將於明晚（14日）10時30分在卡塔爾出戰C組首場分組賽對阿聯酋隊，《明報》直擊港足3場分組賽。面對已連續兩屆殺入亞洲盃4強的世界排名64名的阿聯酋隊，港足主教練安達臣稱港足今次來到參賽是累積經驗，以助香港足球未來發展；隊長葉鴻輝稱代表港足比賽已有14年，很興奮今次能參與，會好好享受其中。

明報記者  余瑋  卡塔爾直擊

阿聯酋vs.香港 HOYTV 77台下周日晚上22：30直播

港足主教練安達臣聯同隊長兼門將葉鴻輝今日（13日）出席首場亞洲盃賽前記者會，港足世界排名150名，於今屆24支參賽球隊中排名最低，首仗即鬥世界排名64、鄰近卡塔爾如擁半個主場之利的阿聯酋隊。安達臣稱港足今次來到參加大賽是累積經驗，對香港足球是很好機會，「我們來到一周體驗到良好訓練設施及球場，所有事對香港足球未來發展都是很重要。我知道球隊在參賽中是世界排名最低，但足球就是足球，我們會盡力嘗試踢出表現」。港足在海外集訓閉門友賽及練習賽1勝2負，先2：1反勝中國隊，然後1：2不敵塔吉克及0：2負沙特阿拉伯隊。安達臣高興香港足總給予4周準備亞洲盃，提升了球隊狀態，又稱日前友賽風格與阿聯酋隊相近的沙特阿拉伯隊非常重要，而此前擊敗國足後亦增強了球員信心，「證明我們面對世界排名79名的球隊都能夠有機會勝出；沙特日前對我們都未有很多進攻機會」。

有《法新社》記者問葉鴻輝於2009年為香港贏得東亞運金牌後，今次出戰大型賽事感受。葉鴻輝稱代表港足比賽已有14年，很興奮今次能參與，會好好享受其中，亦希望下屆可再度出線，從而有助香港足球未來以至年輕球員，包括點名與他競爭門將位置的謝家榮。阿輝又稱最重要是要保持踢出自身風格，「起初我都不肯定球隊能否踢出進取風格，但經過訓練和比賽，現在已開始做到」。安達臣透露隊長群組成員除了葉鴻輝，還有勞烈斯、胡晉銘及艾里奧。

港足上次與阿聯酋交手為2013年底兩場亞洲盃外圍賽，主場和作客均負0：4。當時有上陣仍在現時26人大軍的只餘葉鴻輝及鞠盈智兩人。葉鴻輝向本報表示，阿聯酋等中東球隊特點都是行軍速度快，但現時港足踢前場壓逼，減少對手有效組織下，否令後場壓力相對減輕。他稱球隊上下都希望在亞洲盃決賽周首仗有好表現，「首場分組賽一定要非常集中，阿聯酋以至所有亞洲盃決賽周球隊實力一定是強，一定要專注避免早段失波」。

至於36歲老將鞠盈智仍記得當年兩度大敗予阿聯酋的情况，「當時阿聯酋實力很強，我還清楚記得他們有外號『海灣美斯』的球員，當年港隊穩守突擊完全捱打，實力差距太大」。阿智認同對阿聯酋要先做好防守，「畢竟對手實力高於我們，若比賽先失波，對港隊情况會更困難。我們要在做好防守前提下，再利用反擊死球攻勢嘗試尋求入球機會，希望球隊在第一場分組賽能有好表現可搶到分數」。

對於今次料有過百名香港球迷前往卡塔爾入場支持，安達臣稱很開心香港球迷專程來到，「雖然知道很遠途及很複雜才可來到，但在亞洲盃外圍賽以至世界盃外圍賽，很高興見到有香港球迷作客入場支持，不論專程前來還是在港看直播支持的球迷，我希望可以為他們帶來驚喜，香港球迷對我們真的很重要」。

世界排名64名的阿聯酋隊，上兩屆亞洲盃均取前4，不過今屆陣容平均年齡只有25.4歲，是24隊中第5年輕，但陣中仍有33歲隊史射手王阿里麥古特（Ali Mabkhout），同為2015年亞洲盃神射手及入選過去兩屆亞洲盃最佳陣容。此外，阿聯酋放寬讓球會簽入最多5名U21外援，藉此吸納入籍兵，這次入選包括巴西裔前鋒卡奧簡尼度及法比奧利馬。

今屆由曾執教韓國隊的葡萄牙籍教頭保羅賓圖執教，曾兩度領軍鬥港足，包括2022年中的東亞盃，不過他在賽前稱此前經驗難比較非重要，認為今仗是硬仗，形容港足是具侵略性的球隊，已分析對手強項和弱點再部署，包括會嘗試保持控球在腳及爭取更多空間進攻。

鳴謝：卡塔爾航空

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