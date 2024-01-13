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亞洲盃直擊︱港足鬥阿聯酋前續有傷兵潮　安達臣不排除最後補選　周緣德獲讚進步大 (01:55)

香港足球代表隊相隔56年重返亞洲盃決賽周，將於明晚（14日）在卡塔爾出戰首場分組賽對阿聯酋隊，本報將全程直擊港足3場分組賽。不過大戰前夕再次遇到傷兵問題，港足主教練安達臣透露，26人大軍中只有23人能候命，其中後防續是重災區，當中一對中堅艾里奧及謝家強分別因傷及狀態未足，令獲讚揚在集訓其間進步大的25歲傑志中堅周緣德，有機會臨危受命。

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

港足在海外集訓閉門友賽及練習賽取得1勝2負，先2：1反勝中國隊，然後1：2不敵塔吉克及0：2負沙特阿拉伯隊。球隊休息一天後，昨日（12日）在卡塔爾大學訓練場復操，但只有24名球員參賽，中堅艾里奧及翼鋒祖連奴都只留在酒店恢復，而其中謝家強在熱身後僅在場邊單獨訓練。安達臣收操後表示，經過連日高強度訓練和友賽，除了艾里奧及祖連奴，謝家強仍受腿筋傷患困擾，這3名球員仍要觀察及視乎隊醫建議，才知能否在首場分組賽候命，連同剛傷癒的勞烈斯、黃威和茹子楠，「現時我們只有23名球員是有狀態」。

至於為何最後一個補選名額，選擇了久疏戰陣兼有傷在身的謝家強，安達臣坦言因為在後衛沒有太多其他選擇，如梁諾恆、羅素、余煒廉和馮慶燁都有傷或退出代表隊，「Sean（謝家強）此前在印度踢亞洲盃外圍賽時，是港隊最好的後衛，這為何選擇他，即使有傷，但希望經恢復之後嘗試上陣」。不過今屆亞洲盃在首場比賽6小時前仍可更改名單，安達臣承認在目前有不少傷兵下，不排除會在最後時刻調整名單。

對於傑志後衛周緣德在近兩場練習賽均任正選中堅，安達臣讚揚此子過去4周有很大進步，「他有體能、速度和力量，是集訓其中一個進步最多的球員，他有機會成為港隊今次亞洲盃的重要成員，這就是足球，他把握到隊友缺陣的機會」。

周緣德稱高興能夠成為港足一分子，因此每日都在努力表現自己，「在初選名單上及集訓前，也許我未必能夠入決選。有隊友受傷後，現在我把握到機會得到教練信任」。他稱未知會否下場正選，僅稱在大賽會盡力做好自己。

對於備戰首仗對阿聯酋隊，安達臣稱日前能友賽風格與阿聯酋相近的沙特阿拉伯隊非常重要，而此前擊敗的中國隊後增強了球員信心，「證明我們面對世界排名69名的球隊，都能夠有機會勝出、踢出進取，重要是能夠保持；沙特日前對我們都未有很多進攻機會」。

鳴謝：卡塔爾航空

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