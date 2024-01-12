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甲一籃球︱福建附加賽83：76挫南華　季後賽4強硬碰滿貫 (21:38)

香港甲一組男子籃球聯賽今晚（12日）假修頓室內場上演附加賽，康仁福建在頭場以83：76勇挫南華，中斷「紅軍」連續18季打入頭四的走勢，並晉級下周二（16日）的季後賽4強硬碰常規賽「一哥」滿貫。

南華在常規賽曾以1分險勝福建，兩隊在附加賽首節鬥得激烈，「紅軍」憑朱亮、余理洋和梁兆華強攻禁區，而福建則有李察士及林雨裏應外合，尤其後者在三分線外左右開弓，首節領先20：19。不過，南華在次節作調整，梁兆華及余理洋各入兩球三分，助球隊半場反超40：33。

福建在下半場大灑三分雨反撲，廖鈞浩、黃子謙及楊瑞鴻合力射入4球，洋將李察士更單節貢獻11分，當中更有一記入樽將全場氣氛推至最高點，反觀南華多次失誤並且進攻啞火，第3節落後58：68。福建在最後一節乘勝追擊，即使交出「雙雙」25分及13個籃板的李察士在中段犯滿離場，但福建士氣不減，仍以83：76勝出。

為福建貢獻24分及9個籃板的楊瑞鴻，直言殺入季後賽是全隊目標，「Top4壟斷太久，我們很想衝擊一下，這是球隊在開季已有的共同目標」。福建自2017年後再返頭4，將於在3場2勝制的季後賽4強硬撼滿貫，這位甲一「二年生」期望福建至少可得一勝，證明球隊的競爭力。

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