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亞洲盃｜國足明晚首擊鬥塔吉克　武磊強調非常關鍵戰役　中場老將吳曦勢因傷避戰 (19:46)

中國國家足球隊（國足）明晚（13日）在卡塔爾上演亞洲盃A組首擊，由於對手是首次參賽的「新丁」塔吉克隊，故此一般相信國足有望旗開得勝，惟今屆在內地足壇反腐運動的陰霾下遠征的國足，須面對球員平均年齡較大卻又經驗不足，以及隊內「三大元老」之一的中場主力吳曦很有機會因傷缺陣的隱憂。

今次是國足歷來第13次、亦是連續13次出席亞洲盃決賽周，似乎在經驗上遠勝於塔吉克隊，但據統計顯示，這屆比賽的24路雄師中，國足球員平均年齡29.7歲乃第2高，同時只有7名國腳門將顏駿凌、王大雷、後衛張琳芃、劉洋、中場吳曦、劉彬彬和前鋒武磊曾有亞洲盃上陣經驗，而代表國家隊披甲101次的張琳芃（34歲）、88次的吳曦（34歲的）和91次的武磊（32歲），更堪稱球隊的「三大元老」。

值得提及的是，吳曦近日因拉傷腿部未能與隊友一起練習，並稱「現在還是以恢復為主」，所以內地傳媒對他明晚落場作戰已打定輸數，亦料將增添中場的不穩定性。另一方面，著名足球數據公司Opta從6個分組各選出一個最強攻擊手，其中武磊在A組脫穎而出，並肩E組韓國隊的孫興慜和D組日本隊的久保建英等。武磊說：「（亞洲盃）第一場比賽非常關鍵，對於我們的出線形勢、對球隊自信心都很關鍵，每個人都做了充分的準備……對自己進球倒沒有多想，還是主要考慮球隊成績。我希望我們球隊能追趕上一屆的成績（8強），希望比上一屆走得更遠。」

有9名外流球員的塔吉克隊方面，57歲的克羅地亞籍教練施格治領軍兩年以來銳意年輕化球隊，已由當年的平均29歲降至現在的25歲，其中10名球員也是4月舉行的U23亞洲盃的適齡球員，故此球員特點是充滿朝氣和體能充沛。對於國足在熱身賽表現平平，其中更以1：2不敵香港隊，施格治坦言懷疑國足是故意輸波，所以不會理會那賽果。同日B組也舉行兩場比賽，先由2015年亞洲盃冠軍澳洲對印度隊，後有烏茲別克對敘利亞隊。

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