英聯盃｜紐尼斯3分鐘兩助攻挫富咸　利物浦今季第7次反勝　曼聯查頓辛祖外借多蒙特 (20:58)

富咸雖在19分鐘憑韋利安盤過3名利物浦守將後射入，惟「紅軍」換邊有居迪斯鍾斯68分鐘扳平，3分鐘後再有加普禁區內撞射得手，鎖定2：1勝局，在英聯盃4強先拔頭籌，次回合將在兩周後上演。

此役是利物浦今季各賽事第7次反勝，在英格蘭球壇無出其右。「紅軍」領隊高普賽後明言，全隊球員的心態正確，才能屢次反敗為勝，「要扭轉場上劣勢，首先你要有高質素的表現，但更重要的是信念。兩者相加，就成為有助你克服逆境的心態」。他亦大讚建功的居迪斯鍾斯道：「他我們實在十分、非常、極為重要。之前未能讓他在更多比賽上陣，實在可惜。」

另外，曼聯證實23歲的翼鋒查頓辛祖，已被借回舊東家多蒙特至季尾。他曾於2017至21年效力「蜂兵」，各賽事上陣137次入50球和交出64個助攻，其後轉會曼聯，今季初與領隊坦夏格不和，上次上陣已是去年8月尾。總計他近3季共為「紅魔」披甲82次只入12球。

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