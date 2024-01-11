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亞洲盃｜港足兩球負沙特　練習賽1勝2負作結　安達臣信與強隊差距收窄 (02:51)

港足昨晚（10日）在卡塔爾上演備戰亞洲盃決賽周的最後一場閉門練習賽，最終上、下半場各失一球下，不敵由意籍名帥文仙尼率領的沙特阿拉伯隊。港足在練習賽合計錄得1勝2負，主教練安達臣認為經歷4周的本地及海外集訓，看見球隊與亞洲強隊的差距收窄，深信麾下已無懼任何對手挑戰。

港足此戰對比上周四以1：2不敵塔吉克隊時，正選作5個調動。效力傑志的25歲後衛周緣德續擔正，與李毅凱鎮守中堅；門將續由葉鴻輝把關；元旦2：1反勝中國隊一仗受傷的中場胡晉銘和鋒將祖連奴，則休息一仗後復出；其中後者續伙安永佳和艾華頓攻堅。

沙特隊曾在2022年世界盃分組賽擊敗由球王美斯領銜的當屆冠軍阿根廷隊，這仗繼周三與港足同組對手巴勒斯坦隊互交白卷後，連續兩日出戰閉門練習賽。據沙特傳媒報道，這支世界排名第56位的3屆亞洲盃盟主，此戰先憑效力艾納斯的Abdulrahman Ghareeb在21分鐘射入12碼，加上艾沙比翼衛Fawaz Al-Sqoor於86分鐘的入球，以2：0擊敗排名低94位的港足。沙特隊在亞洲盃F組的對手，依次為阿曼、東方中堅高素巴耶夫在陣的吉爾吉斯及泰國隊。

港足在海外集訓的3場熱身賽，合計錄得1勝2負，周日晚10時半將在亞洲盃C組首戰對陣阿聯酋隊。主教練安達臣賽後說，沙特隊踢法與阿聯酋隊相似，經歷此仗後深信球員已有所適應高速的比賽節奏，為下仗作好準備，「對手擁有速度快、高質素的球員，但我們還是有機會進攻。上半場失掉一個不必要的12碼，中場侵略性不足，讓對手有空間創造機會；惟下半場我們糾正過來，亦製造了一些攻勢。我十分欣賞球員的態度，希望他們能保持本仗展現的強悍」。

安達臣指出，球隊經過4周集訓，為亞洲盃之旅邁進一大步，相信屆時有力與同組的阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦隊抗衡，「球員狀態改善不少，可以長時間在節奏明快的賽事作戰，向對手逼搶施壓。雖然目前的戰績未必能顯示，但感覺與強隊的差距已縮小，球員也感到能與任何對手有力一戰」。

相關字詞﹕體育 亞洲盃 港足 沙特阿拉伯 安達臣 編輯推介

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