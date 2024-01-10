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羽毛球｜鄧謝配大馬賽混雙首圈負日本宿敵止步　雙楊配女雙挫德國組合晉級 (20:00)

羽毛球超級1000級別的馬來西亞公開賽今日（10日）續演，港隊首席混雙組合鄧俊文／謝影雪在首圈出師不利，以直落兩局不敵日本隊宿敵渡邊勇大／東野有紗，無緣晉級。至於「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖則於女雙首圈擊退德籍組合過關，與兩名港隊男將同闖次圈。

鄧俊文／謝影雪在去年底殺入年終賽後收穫大量積分，世界排名亦隨即升上第8，惟「鄧謝配」在大馬羽賽未被列為種子組合，首圈即硬撼世界排名第2位的渡邊勇大／東野有紗。鄧俊文／謝影雪此役較慢熱，受制於「東渡配」的連番重板扣殺，以13：21先失一局。

「鄧謝配」在次局作調整，初段把握對手失誤搶分，惟港將中段連失3分，落後6：9並處於下風。二人曾將差距縮窄至1分，但仍無力追趕，以14：21再輸一局，偕李晉熙／吳芷柔同在首圈止步。

至於楊雅婷／楊霈霖在女雙首圈面對德國隊的蓮達艾科娜／盧巧，首局一直拉鋸下以21：17先拔頭籌，「雙楊配」在次局乘勝追擊，以21：16再下一城，晉級次圈將鬥韓國隊的白荷娜／李紹希。

男單方面，伍家朗及李卓耀小休一日後，明日將於次圈登場續戰。伍家朗將鬥印度隊好手施里簡夫，李卓耀則硬撼丹麥籍「世一」安賽龍，若兩人獲勝將於8強相遇。

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