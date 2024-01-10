英聯盃｜車路士逾17年首被米堡破門　4強首回合1球告負　利物浦證阿諾特膝傷恐無緣6仗 (19:13)

利物浦vs.富咸 開電視77台 周四凌晨04：00直播

米杜士堡與車路士同受傷兵及快將揭幕的非洲國家盃的困擾，缺陣球員分別多達10和13人。在英超及英格蘭足總盃三連捷的「車仔」，憑球員平均質素較高控制戰局，惟串演前鋒的高爾彭馬初段無人看管下射門貼柱而出未能先開紀錄，更被開賽20分鐘內有兩名正選球員傷出的「米堡」在37分鐘打反擊，最終由翼鋒海登夏格尼楔近柱射入，亦是球隊自2006年8月的英超比賽後，首次在對方身上取得入球。

高爾彭馬完半場前再「敗家」，離門5碼起左腳射空門高出。「藍戰士」戰至下半場63分鐘，主帥普捷天奴一口氣換入梅迪歷及布查加強攻力，惟因忘帶射門鞋而終以1球飲恨。普帥賽後說：「己隊上半場有一些犯錯，讓對手取得入球，之後我們無法撕破敵軍防禦網，並繼續出現今季未能好好把握臨門一腳的問題。不過，我軍仍有90分鐘的次回合比賽。」米堡領隊卡域克則說：「我們即使面對不少困境，仍能努力奮戰，最終能擊退像車路士般的優秀球隊，是不可思議和非常特別的。」然而，米堡上場英足盃第3圈已被阿士東維拉淘汰，目前在英冠也只能排第12，爭取升上來季英超難度甚高。

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