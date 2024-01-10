英聯盃｜車路士逾17年首被米堡破門　4強首回合1球告負　利物浦證阿諾特膝傷恐無緣6仗 (19:13)

車路士今晨（10日）逾17年來首次被米杜士堡破門，在英格蘭聯賽盃4強首回合作客爆冷以0：1告負，需在兩周後的次回合主場比賽反勝，才能第10次躋身決賽。此外，利物浦證實右閘阿歷山大阿諾特上場英足盃作客打敗阿仙奴期間觸傷膝部，需缺陣數周，篤定無緣明晨和兩周後的英聯盃4強兩回合對富咸，甚至據報還包括大戰車仔和阿仙奴合共最多的4場英超比賽。
利物浦vs.富咸 開電視77台 周四凌晨04：00直播
米杜士堡與車路士同受傷兵及快將揭幕的非洲國家盃的困擾，缺陣球員分別多達10和13人。在英超及英格蘭足總盃三連捷的「車仔」，憑球員平均質素較高控制戰局，惟串演前鋒的高爾彭馬初段無人看管下射門貼柱而出未能先開紀錄，更被開賽20分鐘內有兩名正選球員傷出的「米堡」在37分鐘打反擊，最終由翼鋒海登夏格尼楔近柱射入，亦是球隊自2006年8月的英超比賽後，首次在對方身上取得入球。
高爾彭馬完半場前再「敗家」，離門5碼起左腳射空門高出。「藍戰士」戰至下半場63分鐘，主帥普捷天奴一口氣換入梅迪歷及布查加強攻力，惟因忘帶射門鞋而終以1球飲恨。普帥賽後說：「己隊上半場有一些犯錯，讓對手取得入球，之後我們無法撕破敵軍防禦網，並繼續出現今季未能好好把握臨門一腳的問題。不過，我軍仍有90分鐘的次回合比賽。」米堡領隊卡域克則說：「我們即使面對不少困境，仍能努力奮戰，最終能擊退像車路士般的優秀球隊，是不可思議和非常特別的。」然而，米堡上場英足盃第3圈已被阿士東維拉淘汰，目前在英冠也只能排第12，爭取升上來季英超難度甚高。
其他報道：網球︱黃澤林泰國續戰ATP挑戰賽 激戰近2.5小時反負日籍對手無緣8強
其他報道：名宿訪港︱迪比亞路李華度韋拿訪港參戰賀歲盃 偕托迪馬特拉斯等名宿大年初四獻技
相關字詞﹕體育 英格蘭聯賽盃 英聯盃 英格蘭隊足總盃 阿歷山大阿諾特 英超 車路士 高爾彭馬 普捷天奴 米杜士堡 4強 利物浦 首回合 阿仙奴 卡域克 非洲國家盃 編輯推介