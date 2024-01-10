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名宿訪港︱迪比亞路李華度韋拿訪港參戰賀歲盃　偕托迪馬特拉斯等名宿大年初四獻技 (17:07)

相隔5年復辦的賀歲盃，將於下月13日農曆大年初四於香港大球場上演，主辦單位今（10日）公布除了此前包括托迪及馬特拉斯在內10多位外國球星名宿外，再有3大名宿迪比亞路、李華度及大衛韋拿落實訪港。

今屆賀歲盃將由世界明星隊對香港明星隊，早前主辦單位公布首批訪港的世界隊成員，包括「羅馬王子」托迪、華朗、史奈達、馬特拉斯、施薩索拉斯，還有佩奧爾、文迪達、摩連迪斯、希比亞、占士及卡維奴等西甲或英超名宿。而今日主辦單位揭曉最新一批來港戰將，包括意大利隊及祖雲達斯一代傳奇的前「金童」迪比亞路、曾與「大哨」朗拿度及朗拿甸奴被合稱為巴西隊「3R」的巴西隊及巴塞隆拿名宿李華度，以及西班牙國家隊史入球紀錄保持者的大衛韋拿。

主辦賽事的ProEvents主席金偉明早前曾透露，目標最終有17、18位海外名宿來港參賽，並計劃屆時安排名宿參與足球訓練班、出席贊助商活動等。意味賽事有望仍有名宿加入，而門票暫定將於冠名贊助商「FWD富衛保險」的網上購物平台發售，票價介乎180至980元，開售日期則有待落實。

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